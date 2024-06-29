Ветерани та їхні сім’ї мають можливість безкоштовно пройти ІТ-курс: як долучитися — Finance.ua

Ветерани та їхні сім’ї мають можливість безкоштовно пройти ІТ-курс: як долучитися Сьогодні 20:18 — Особисті фінанси

Ветерани та їхні сім’ї мають можливість безкоштовно пройти ІТ-курс: як долучитися

Військові, ветерани і члени їхніх родин можуть безкоштовно пройти курс «Основи роботи з базами даних». Зареєструватись на навчання потрібно до 2 липня, курс стартує 9 липня і триватиме 8 тижнів.

Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

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Цей проект реалізовує Український ветеранський фонд, Lobby X та ІТ-компанії SoftServe.

Знання, отримані під час курсу, допоможуть проєктувати та керувати базами даних, писати SQL-запити, а також продовжити навчання за будь-яким напрямом розробки.

За словами Руслани Величко-Трифонюк, виконуючої обов’язки виконавчої директорки Українського ветеранського фонду, наразі це вже п’ята програма, яку підтримує Український ветеранський фонд, що надає ветеранам та їхнім родинам комплексну можливість навчання та працевлаштування.

«Це один із важливих етапів переходу до цивільного життя для наших захисників та захисниць, а також підтримка для родин ветеранів, які шукають нових можливостей самореалізації. Крім того, отримані навички в ІТ сфері можна буде застосовувати з користю для зміцнення оборони країни», — зазначила вона.

Програма курсу включає:

загальну інформацію про системи управління базами даних;

зв’язок «клієнт-сервер»;

нормальні форми, денормалізація;

зв’язки між таблицями;

основні типи даних;

функції;

тригери;

soft skills — навички, потрібні для роботи в ІТ-індустрії;

поради з пошуку роботи, підготовка резюме тощо.

Як зареєструватись на навчання

Для того, щоб стати учасником курсу, потрібно до 2 липня, заповнити анкету

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Заняття відбуватимуться на платформі Zoom у понеділок та четвер, з 18:00 до 20:00. Для тих, хто не зміг приєднатися онлайн, лекції будуть доступні у записі.

Для проходження курсу потрібні: ноутбук (компʼютер), доступ до інтернету, час для виконання домашніх занять.

Курс розпочнеться 9 липня і триватиме 8 тижнів. Після успішного завершення учасникам видадуть сертифікати.

Нагадаємо, підвищення оплати праці з початку повномасштабного вторгення отримали 45,5% опитаних ІТ-спеціалістів. 10,3% респондентів повідомили, що їм зарплати не просто не підвищили, а й скоротили.

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