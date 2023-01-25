Кому з кандидатів без досвіду в ІТ рекрутери пишуть першими — Finance.ua

Кому з кандидатів без досвіду в ІТ рекрутери пишуть першими Сьогодні 08:02 — Особисті фінанси

Кому з кандидатів без досвіду в ІТ рекрутери пишуть першими

Майже 14% запитів на контакти, які рекрутери відправили «новачкам» за останні 30 днів — це повідомлення кандидатам в категорії Lead Generation.

Про це сказано в Telegram-каналі сайту для анонімного пошуку роботи IT-спеціалістами Djinni.

«На другому і третьому місцях розробники JavaScript та .NET. Далі знову йдуть нетехнічні категорії: Artist, Sales та Marketing. Але загалом повідомлення кандидатам без досвіду — це лише 4% активності рекрутерів на Джині», — сказано в повідомленні.

Також зазначається, що в 2023 навіть senior кандидати частіше першими пишуть рекрутерам.

«Виключення — найдосвідченіші програмісти та девопси», — зазначають у компанії.

Категорії, яким рекрутери найчастіше пишуть першими:

PHP — 11.5% всіх пропозицій;

JavaScript — 9.6%;

DevOps — 7.9%;

Marketing — 7.1%;

Java — 6.6% .NET 5.7%.

Довідка Finance.ua:

згідно з результатами дослідження Dou.ua, середня медіанна зарплата QA зараз становить $2000;

середня медіанна зарплата розробників в Україні становить $3400;

у 2022 році на деякі вакансії в українському ІТ претендували 500–800 кандидатів.

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