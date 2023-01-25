Кому з кандидатів без досвіду в ІТ рекрутери пишуть першими — Finance.ua
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Кому з кандидатів без досвіду в ІТ рекрутери пишуть першими

Особисті фінанси
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Кому з кандидатів без досвіду в ІТ рекрутери пишуть першими
Кому з кандидатів без досвіду в ІТ рекрутери пишуть першими
Майже 14% запитів на контакти, які рекрутери відправили «новачкам» за останні 30 днів — це повідомлення кандидатам в категорії Lead Generation.
Про це сказано в Telegram-каналі сайту для анонімного пошуку роботи IT-спеціалістами Djinni.
«На другому і третьому місцях розробники JavaScript та .NET. Далі знову йдуть нетехнічні категорії: Artist, Sales та Marketing. Але загалом повідомлення кандидатам без досвіду — це лише 4% активності рекрутерів на Джині», — сказано в повідомленні.
Також зазначається, що в 2023 навіть senior кандидати частіше першими пишуть рекрутерам.
«Виключення — найдосвідченіші програмісти та девопси», — зазначають у компанії.
Категорії, яким рекрутери найчастіше пишуть першими:
  • PHP — 11.5% всіх пропозицій;
  • JavaScript — 9.6%;
  • DevOps — 7.9%;
  • Marketing — 7.1%;
  • Java — 6.6% .NET 5.7%.

Довідка Finance.ua:

  • згідно з результатами дослідження Dou.ua, середня медіанна зарплата QA зараз становить $2000;
  • середня медіанна зарплата розробників в Україні становить $3400;
  • у 2022 році на деякі вакансії в українському ІТ претендували 500–800 кандидатів.
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За матеріалами:
Finance.ua
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