Велика Британія виділить 250 мільйонів фунтів кредитного ліміту для бізнесу в Україні — Finance.ua

Велика Британія виділить 250 мільйонів фунтів кредитного ліміту для бізнесу в Україні
Кредитний ліміт для приватного сектору України від британської фінансової установи British International Investment стане доступним з квітня.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
У British International Investment заявили про загальний ліміт до 250 мільйонів фунтів стерлінгів для фінансування приватного сектора в Україні.
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Ці кошти стануть доступні через платформу спільного інвестування через залучення партнерських фінансових організацій в Україні.
«Раніше British International Investment не було на мапі міжнародних фінансових інституцій, з якими працює Україна», — повідомила віце-прем'єр-міністр — міністра економіки Юлія Свириденко.
Нагадаємо, Велика Британія ввела понад 50 нових санкцій проти фізичних і юридичних осіб, які підтримують незаконну війну рф в Україні.
Українці, які виїхали через повномасштабне вторгнення росії, зможуть залишатися у Великій Британії до вересня 2026 року після отримання 18-місячної візи за новою схемою продовження.
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