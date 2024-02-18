Британська економіка падає в рецесію — Finance.ua

Британська економіка падає в рецесію Сьогодні 20:12 — Світ

Британська економіка падає в рецесію

ВВП Великої Британії зменшилося на 0,3% протягом трьох місяців до грудня 2023 року, що на 0,1% менше, ніж у період з липня по вересень.

Про це повідомляє Reuters.

Падіння в четвертому кварталі виявилося глибшим, ніж передбачали всі економісти, опитані агентством Reuters, які прогнозували на спад на 0,1%.

Фунт стерлінга ослаб відносно долара та євро. Інвестори збільшили свої ставки на те, що Банк Англії знизить процентні ставки в цьому році, а бізнес закликав уряд до більшої допомоги в бюджетному плані, який має планується представити 6 березня.

Британія є вже другою країною з Групи семи після Японії, яка опинилась у стані рецесії.

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Економіка Британії лише на 1% вища, ніж наприкінці 2019 року, до початку пандемії COVID-19, і гірші показники відносно часу до пандемії серед країн Великої сімки має лише Німеччина.

Рут Грегорі, заступник головного британського економіста Capital Economics, повідомляє, що показники ВВП мають більше політичне значення, ніж економічне, називаючи рецесію «технічною».

«Ми повинні дотримуватися плану — знизити податки на роботу і бізнес, щоб побудувати сильнішу економіку», — зазначив міністр фінансів Джеремі Хант.

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Нагадаємо, Велика Британія оголосила про передачу Україні тисячі дронів у рамках свого пакету на £200 млн ($251 млн).

Економічна Правда За матеріалами:

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