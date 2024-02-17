Світовий ВВП зріс приблизно на 3% за рік попри війни — Еconomist
Попри невизначеність та війни світова економіка почуває себе досить впевнено. Нещодавні статистичні дані з усіх континентів свідчать про впевнене зростання в середньому до рівня 3% за рік. Це демонструє, що військові конфлікти та відсутність впевненості щодо збереження демократії у певних регіонах не є перешкодою для економічного розвитку.
Про це пише Еconomist.
«На початку 2023 року майже всі економісти вважали, що цього року має настати глобальна рецесія. Натомість світовий ВВП зріс приблизно на 3%. За певними маркерами можна бачити, що цього року прогрес продовжується тими ж темпами. Глобальна економічна активність приблизно така ж, як і в 2019 році», - йдеться у виданні.
Зростання на ринку праці
У найбагатших країнах, в основному об'єднаних колом ОЕСР, рівень безробіття є нижчим за 5%. Частка людей працездатного віку, які фактично працюють є найвищою за всі часи отримання відповідних статистичних показників. Інфляція поступово і впевнено гине під тиском фіскальної політики провідних країн світу, включно зі США та ЄС.
«Реальні і доходи домогосподарств у країнах великої сімки скоротилися на 4% у 2022 році, але зараз знову зростають», — уточнює Economist стан справ у світовій економіці.
Як світова економіка функціонує у часи війн та політичних струсів?
Оглядачі видання намагаються відповісти на це питання, як взаємодіє інфляція з діями споживачів. «Високі відсоткові ставки зуміли знизити інфляцію з пікового показника 10% до приблизно 6%. Це не тільки підвищує купівельну спроможність домогосподарств, це також стимулює їх, надихає. Досягнувши історичного мінімуму у 2022 році, споживча впевненість у багатих країнах різко зросла».
Аналітики Федеральної резервної системи США у своєму новому дослідженні припускають, що тепер звична думка про те, що економіка боїться війн і нестабільності, наразі не актуальна. Ефект від сплеску економічної невизначеності зникає через кілька місяців, і тому світова економіка і надалі демонструватиме зростання.
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