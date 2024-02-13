Мінекономіки оцінило зростання ВВП України на початку 2024 року — Finance.ua
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Мінекономіки оцінило зростання ВВП України на початку 2024 року

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Мінекономіки оцінило зростання ВВП України на початку 2024 року
Мінекономіки оцінило зростання ВВП України на початку 2024 року
На початку 2024 року в Україні продовжується тенденція відновлювального зростання. Мінекономіки оцінює зростання ВВП в січні на рівні 3,5% [±1%] порівняно з січнем 2023 року.
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
«Ключовими факторами підтримки позитивної економічної динаміки на початку року стали зростаючий інвестиційний попит, який генерує бюджет, а також доступність зовнішніх ринків для вітчизняних виробників завдяки розширенню логістичних можливостей», — заявила перший віце-прем'єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко.
За її словами, робота Українського морського коридору дозволила досягти рекордних обсягів експорту з початку війни. В першу чергу це стосується виробників аграрної і металургійної продукції, підприємств з добування металевих руд.
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«Також зняття блокування польськими автоперевізниками польсько-українського кордону з середини місяця позитивно вплинуло як на діяльність експортерів, так і на діяльність виробників, суттєво залежних від імпортної сировини», — сказала вона.
Через інвестиційний попит на тлі збереження бюджетного фінансування відновлення пошкодженої критичної інфраструктури, зростає і будівельна галузь. Також у січні спостерігались позитивні відновлювальні тенденції у галузях сільського господарства та внутрішньої торгівлі, повідомили в Мінекономіки.

Довідка Finance.ua:

  • за попередніми оцінками, реальний валовий внутрішній продукт України у 2023 році зріс на 5% після падіння на 28,8% у 2022 році;
  • Національна стратегія доходів передбачає зростання ВВП на 6,8% при інфляції 9,7% у 2024 році;
  • прогноз уряду України щодо зростання реального ВВП на 2024 рік був знижений до 4,6% у другому читанні держбюджету порівняно з 5,0% на перше читання, у тому числі з урахуванням зміни припущення тривалості війни (протягом 2024 року), логістики (обмеженість повноцінного користування морськими портами), міграційних процесів тощо.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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