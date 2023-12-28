Нацстратегія доходів передбачає зростання ВВП на 6,8% при інфляції 9,7% у 2024 — Finance.ua

Нацстратегія доходів передбачає зростання ВВП на 6,8% при інфляції 9,7% у 2024 Сьогодні 14:35 — Казна та Політика

Нацстратегія доходів передбачає зростання ВВП на 6,8% при інфляції 9,7% у 2024

Національна стратегія доходів передбачає зростання ВВП на 6,8% при інфляції 9,7% у 2024 році.

Про це йдеться у документі, прийнятому урядом.

Нацстратегія доходів містить прогноз основних макропоказників на найближчі 3 роки.

Так, наступного року прогнозується зростання економіки на 6,8%, при тому, що ціни зростуть на 9,7%

У 2025 році зростання вітчизняної економіки збережеться і становитиме 6,8%.

А от ціни в той же рік зростатимуть не так швидко, інфляція складе 8,1%.

На 2026 рік прогнозується зростання ВВП на 6,6% при зростанні цін на 6,9%.

При цьому, документ також містить дані по законодавчій ініціативі оподаткування криптоактивів.

Законопроекти, які зараз є по криптовалютам, прийматися не будуть, про це є застереження в Меморандумі МВФ.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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