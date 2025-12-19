Велика Британія наклала санкції на низку російських бізнесменів та нафтові компанії Сьогодні 08:33

Велика Британія наклала санкції на низку російських бізнесменів та нафтові компанії

Уряд Великої Британії розширив санкційний список проти росії, додавши до нього 24 фізичні та юридичні особи. Під обмеження потрапили великі російські нафтові компанії та бізнесмени, які допомагають енергетичному сектору рф.

Про це йдеться в опублікованому документі британського уряду.

До оновленого переліку ввійшли російські нафтові гіганти «Татнефть» та «Роснефть». Також Лондон запровадив санкції проти пакистанського нафтового магната Муртази Лахані та його компанії Mercantile & Maritime Group.

За даними британської влади, Лахані, який тривалий час використовував Лондон як базу для своєї діяльності, був внесений до списку через його ймовірну роль у російському енергетичному секторі.

Ці кроки відбулися лише через кілька днів після того, як Європейський Союз ухвалив власний пакет санкцій. Обмеження ЄС також торкнулися Муртази Лахані та його впливового конкурента з Азербайджану. Бізнесмен не коментує запровадження санкцій, пише Bloomberg.

Також, згідно з опублікованим на сайті британського уряду документом, до санкційного списку потрапили торгові компанії Redwood Global Supply і Tejarinaft.

Нагадаємо, Finance.ua писав , що 18 грудня Рада ЄС запровадила обмежувальні заходи щодо ще 41 судна, які входять до так званого «тіньового флоту» росії та забезпечують надходження доходів до російського енергетичного сектору.

Також 15 грудня Рада Європейського Союзу запровадила санкції проти ще п’яти фізичних осіб та чотирьох компаній, причетних до діяльності так званого «тіньового флоту» росії та його ланцюгів постачання.

