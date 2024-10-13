Вартість відпочинку на Мальдівах: ціни, проживання та інші нюанси — Finance.ua

Вартість відпочинку на Мальдівах: ціни, проживання та інші нюанси Сьогодні 15:18 — Світ

Вартість відпочинку на Мальдівах: ціни, проживання та інші нюанси, Фото: freepik

Мальдіви давно стали символом елітного відпочинку з білими піщаними пляжами, блакитними водами та розкішними курортами. Проте, такий відпочинок не є доступним для всіх.

«Телеканал 24» розповів , скільки коштує поїхати на Мальдіви зараз.

Проживання та ціни на тури

На сьогодні тури на Мальдіви стартують від 120 тисяч гривень. Наприклад, «найдешевший» тризірковий готель на 9 ночей без харчування обійдеться у у понад 122 218 гривень за двох.

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У цю суму включені перельоти з Варшави та назад. Якщо ж готові доплатити кілька сотень тисяч гривень, можна обрати й п’ятизіркові готелі.

Є більш економні варіанти, проте вони часто виявляються менш привабливими. Наприклад, тур на острів Тулусду на 9 ночей коштує 78 тисяч гривень, але умови проживання можуть розчарувати.

Також у цьому турі 1 ніч доведеться пожити біля аеропорту. Неприємно й те, що треба буде доплатити за трансфер до острова та можливість взяти валізу, тому що у вартість входить лише ручна поклажа.

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Звичайно, якщо бронювати проживання окремо, а не брати тур, житло обійдеться значно дешевше. Є навіть варіанти до 20 тисяч гривень за 6 ночей. Однак проблема у тому, що дістатися на Мальдіви самостійно досить дорого.

До прикладу, якщо ви «вхопите» авіаквитки від Польщі до Мале за 22 тисячі гривень в обидва кінці, це буде дуже хороша знижка.

Залежно від дати та острова, на який ви плануєте летіти, ціни на квитки можуть сягати й понад 100 тисяч гривень туди й назад.

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Якщо це не проблема для вас і ви шукаєте елітне житло самостійно, то можете забронювати одну з вілл преміум-класу на острові Дігура. 6 ночей там коштують 200 тисяч гривень.

Харчування

На Мальдівах небагато окремих закладів харчування, їх здебільшого можна знайти лише у столиці Мале та на великих островах.

Ресторани зазвичай працюють при готелях, і ціни там залежать від класу закладу.

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У Мале можна поїсти в традиційних кафе за 10−20 доларів, тоді як в готельних ресторанах рахунок може скласти 60−100 доларів або більше.

Транспорт

Місцевий транспорт представлений переважно в столиці Мале та на кількох островах, де є автомобільні дороги і таксі.

Між островами діють гідролітаки та катери. Пересуватися самостійно між островами на власних плавзасобах без ліцензії заборонено.

До речі, Finance.ua пропонує оформити туристичне страхування онлайн за вигідними цінами. Дія поліса поширюється на весь світ.

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