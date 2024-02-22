Вартість підтримки експлуатаційної готовності українських аеропортів становить 52 млн євро на рік — Finance.ua

Вартість підтримки експлуатаційної готовності українських аеропортів становить 52 млн євро на рік Сьогодні 20:40 — Казна та Політика

Вартість підтримки експлуатаційної готовності українських аеропортів становить 52 млн євро на рік

Для підтримки експлуатаційної готовності українських аеропортів потрібно 52 млн євро на рік.

Про це повідомив генеральний директор Міжнародної ради аеропортів Європи (ACI Europe) Олів'є Янковець в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«Ми підрахували, що вартість підтримки експлуатаційної готовності аеропортів в Україні становить близько 52 млн євро на рік», — сказав він.

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Водночас Янковець зазначив, що міжнародний аеропорт «Бориспіль» у грудні отримав із бюджету близько 1,5 млн євро — цього вистачило лише на виплату зарплат персоналу й сплату податків.

«Це дуже маленькі гроші, їм потрібно набагато більше — на підтримку інфраструктури, обладнання», — вважає гендиректор ACI Europe.

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Він нагадав, що протягом 2024−2027 років Україна отримуватиме підтримку в розмірі 50 млрд євро у рамках фонду Ukrainian Facility, який наповнюватиметься з бюджету Євросоюзу. Гендиректор ACI Europe закликав український уряд спрямувати частину цих коштів на підтримку експлуатаційної готовності українських аеропортів.

Він також зазначив, що не можна забувати про аеропорти, які зазнали руйнувань, зокрема в Харкові та Запоріжжі. Уже зараз потрібно починати планувати, як повертати їх до життя, додав Янковець.

Довідка Finance.ua:

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секретар ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив про чотири умови для того, щоб запустити цивільні авіасполучення України зі світом;



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