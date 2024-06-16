В «Укрзалізниці» пояснили, коли потрібно роздруковувати електронні залізничні квитки — Finance.ua

В «Укрзалізниці» пояснили, коли потрібно роздруковувати електронні залізничні квитки Сьогодні 11:21 — Особисті фінанси

В «Укрзалізниці» пояснили, коли потрібно роздруковувати електронні залізничні квитки

Електронні залізничні квитки зазвичай не потрібно ні роздруковувати, ні обмінювати в касі для подорожей внутрішніми рейсами. Проте у випадку, якщо ви подорожуєте до Австрії та Угорщини, електронні квитки доведеться роздрукувати.

Про це повідомили в «Укрзалізниці».

Зазначається, що міжнародний залізничний рух до цих країн здійснюється у партнерстві з угорськими та австрійськими залізничниками.

У них є свої правила, згідно з якими квиток має бути роздрукований.

Чому квитки до цих країн потрібно роздруковувати

Причина тут в тому, що українські вагони RIC (прямий поїзд № 749 Київ — Відень) або угорський поїзд (№ 146 Чоп — Відень) здійснюють транзитний рух.

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Під час курсування представники залізничних компаній можуть перевіряти проїзні документи, робити на них відповідні позначки, фіксувати дані щодо статистики та звітності.

«Вартість розподіляється між залізницями країн пропорційно кількості кілометрів, яку проїхали пасажири територією тієї чи іншої країни, тому перевірка квитків є складовою частиною взаємного контролю», — зазначають в «УЗ».

Усім пасажирам, які придбали квиток до Угорщини чи Австрії у застосунку, «Укрзалізниця» направляє сповіщення про необхідність роздрукувати щойно придбаний квиток. До того ж сам бланк квитка також містить марковану інформацію про необхідність роздрукувати електронний квиток.

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«Якщо пасажир з якихось причин не виконав цю вимогу, то можуть виникнути неприємні ситуації. Зокрема, залізничники сусідніх країн можуть вимагати оплати за транзитний рух», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у травні кількість перевезень пасажирів в «Укрзалізниці» внутрішнього сполучення зросла на 22%, міжнародного — на 21%.

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