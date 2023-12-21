В Україні спростили імпорт радіолокаційних комплексів для ЗСУ — Finance.ua

В Україні спростили імпорт радіолокаційних комплексів для ЗСУ Сьогодні 08:01 — Казна та Політика

В Україні спростили імпорт радіолокаційних комплексів для ЗСУ

Верховна Рада України підтримала закон про зміни до Митного кодексу щодо звільнення від оподаткування ввізним митом окремих товарів оборонного призначення.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, парламент підтримав одразу за основу та в цілому законопроект № 10 341 та 10 342.

Закони передбачають, що на період воєнного часу радіолокаційні комплекси та засоби РЕБ будуть звільнені від сплати ПДВ.

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Крім того, оподаткування не застосовуватиметься до товарів, які отримують Сили оборони, Міноборони та правоохоронці, а саме бронежилетів.

Раніше Верховна Рада схвалила законопроєкт № 9402, який передбачає спрощення процедури декларування військової техніки та інших товарів під час ввезення в Україну, а саме уніфікацію за стандартами НАТО. Від податків депутати звільнили імпорт антидронових рушниць та тепловізорів.

Довідка Finance.ua:

раніше міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомляв, що Україна виробляє десятки так званих українських «Шахедів» на місяць, які є аналогами іранських безпілотників;

в Україні з’явиться «Армія роботів» й «Армія РЕБ» (радіоелектронної боротьби). На фінансування проєктів «Армії дронів» у держбюджеті-2024 передбачено 13 млрд грн до кінця 2023 року і 43 млрд грн у 2024 році. Загальна потреба ЗСУ в придбанні дронів оцінюється у 200 млрд грн;

Володимир Зеленський на своїй пресконференції зробив амбітну заяву: держава у 2024 році виготовить мільйон дронів для армії. Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін підтвердив, що йдеться про FPV дрони, понад 10 тисяч ударних дронів середньої дальності та понад тисячу дронів з дальністю за 1000 км.



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