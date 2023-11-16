Україна вийшла на серійне виробництво вітчизняних «Шахедів», випускає десятки на місяць — Finance.ua
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Україна вийшла на серійне виробництво вітчизняних «Шахедів», випускає десятки на місяць

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Україна вийшла на серійне виробництво вітчизняних «Шахедів», випускає десятки на місяць
Україна вийшла на серійне виробництво вітчизняних «Шахедів», випускає десятки на місяць, Фото: lviv.media
Україна виробляє десятки так званих українських «Шахедів» на місяць, які є аналогами іранських безпілотників.
Про це повідомив під час щорічних зборів Європейської Бізнес Асоціації міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.
За словами Камишіна, наразі саме оборонна галузь робить значний внесок у зростання економіки країни і в майбутньому має стати її головним сектором.
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«Починаючи з того, що називають «українським «Шахедом», ми не кажемо назву цього продукту, але вийшли на серійне виробництво його і зараз (виробляємо) десятки на місяць, продовжуючи багатьма іншими позиціями, які ми раніше виробляли зовсім мало, а зараз маємо пристойні цифри», — сказав міністр.
Він додав, що кратне зростання виробництва не завжди задовольняє уряд.
«Нас задовольняє десятикратне зростання і більше. У нас по багатьох напрямах є таке зростання», — пояснив він.
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Міністр зазначив, що не йдеться про інтеграцію бізнесу з «Укроборонпромом», адже держзаводи працюють, а інвестори розвивають приватний сектор.
«Сьогодні чимало дронових компаній побачили можливість на одному з державних заводів знайти ті ресурси, які вони не можуть знайти самі собі окремо», — сказав він.
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Приміром, сервісний центр на держзаводі допомагає приватним невеликим дроновим компаніям. За словами Камишіна, це приклад того, як держава своїм ресурсом допомагає розвиватись.
«У цьому плані «український «Шахед» з’явився саме на державному заводі», — сказав міністр.

Як змінювалися видатки на оборону за роки незалежності України 🧐

За матеріалами:
Forbes.ua
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