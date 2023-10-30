Мінцифри показало експериментальний дрон-розміновувач, вироблений в Україні — Finance.ua

Мінцифри показало експериментальний дрон-розміновувач, вироблений в Україні
В Україні тестують вітчизняний дрон-розміновувач ST1 із мікрокомп'ютером, який обробляє дані та передає їх саперам у режимі реального часу.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Telegram.
«ST1 — автономний дрон для пошуку мін. Він обладнаний котушкою індуктивності та сенсорами, які дають змогу облітати перешкоди на низькій висоті. Також на борту — потужний мікрокомп'ютер, який обробляє дані та передає їх саперам у режимі реального часу», — сказано в повідомленні.
У середньому ST1 працює в 4 рази швидше за людину.
«Це значно прискорить процес розмінування українських територій та зробить його безпечнішим. Наприклад, сапери ДСНС, ЗСУ, Нацполіції зможуть з безпечного місця керувати дроном та шукати міни», — додав Федоров.
«На фото — готовий експериментальний зразок, який розробники активно тестують у польових умовах. Команда збирає фідбек, працює над удосконаленням і готується до масштабування виробництва», — зазначив міністр.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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