В Україні прискорилася інфляція: як змінилися ціни на товари та послуги — Finance.ua

В Україні прискорилася інфляція: як змінилися ціни на товари та послуги Сьогодні 08:06 — Казна та Політика

В Україні прискорилася інфляція: як змінилися ціни на товари та послуги

Річна інфляція в Україні у травні 2024 року прискорилася до 3,3% порівняно з 3,2% у квітні. Найближчими місяцями ціни зростатимуть швидше через підвищення тарифів на електроенергію та акцизів на бензин.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними статистичного відомства, за травень ціни зросли на 0,6%, з початку року — на 2,0%.

Найбільше подорожчали: масло — на 15,1%, фрукти — на 8,7%, молоко — на 7,9%, сир — 7,4%.

Подешевшали: яйця — на 35,6%, овочі — на 17,4%, олія — на 14,2%, цукор — на 14,2%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 7,4%, на одяг та взуття — впали на 6,1%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 13,0%.

Ціни на предмети домашнього вжитку та побутову техніку знизилися на 1,3%, охорона здоров’я подорожчала на 9,6%, транспорт — на 11,2% (в т.ч. паливо на 22,5%), ціни на зв’язок зросли на 0,5%, на відпочинок та культуру впали на 2,3%, освіта подорожчала на 11,9%, ресторани та готелі подорожчали на 10,9%, різні товари та послуги на 8,9%.

Нагадаємо, за даними Держстату, зростання споживчих цін в Україні у квітні 2024 року залишилося на рівні 3,2%. Це мінімальне значення річної інфляції із жовтня 2020 року (2,6%).

Довідка Finance.ua:

середня зарплата в Україні збільшилася на 22,5% у порівнянні з показником минулого року. У I кварталі 2024 року вона становила 18 903 грн;

результати опитування Rakuten Viber показали, що 56% українців не відкладають кошти під час війни, з них 16% втратили можливість відкладати, 21% не мали заощаджень й до війни, а 19% не мають можливості заощаджувати і витрачають заощаджене;



в Україні очікується масове звільнення працівників у 2024 році. Громадян не влаштовує низька оплата праці. Респонденти уточнили прийнятний середній рівень заробітної плати — 32,4 тис. гривень на місяць. Водночас, фактична середня зарплатня дорівнює 18,46 тис. гривень.



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