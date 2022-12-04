В Україні оживає будівництво житла, але попит на нього майже на нулі — Finance.ua

В Україні оживає будівництво житла, але попит на нього майже на нулі Сьогодні 14:24 — Нерухомість

В Україні оживає будівництво житла, але попит на нього майже на нулі

В Україні відновлюється будівництво житла — з початку року до вересня в країні ввели в експлуатацію 4,8 млн кв. м. Попит на «квадрати» у новобудовах при цьому впав практично до нуля.

«За січень-вересень введено в експлуатацію понад 4,8 млн кв. м житла, зокрема: 2 млн кв. м — в одноквартирних будинках; 2,8 млн кв. м — у багатоквартирних будинках. Це на 44,9% менше, ніж за аналогічний період минулого року... Але з урахуванням усіх обставин це об’єктивний показник», — повідомив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев

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За його словами, незважаючи на негативну тенденцію, є регіони, які наростили обсяги житлового будівництва. Зокрема, метраж введеного в експлуатацію житла збільшився на Вінниччині на 28%, у Полтавській області — на 58,1%. Майже не скоротилися обсяги житлового будівництва на Івано-Франківщині.

«Важливо, що за підсумками 3-го кварталу збереглася позитивна сезонна динаміка... Зокрема, протягом липня-вересня побудовано практично стільки ж, як за все перше півріччя, з довоєнного січня-лютого і до кінця червня — а саме більш ніж 2,4 млн кв. м», — додав Гетманцев.

Водночас, як розповів в коментарі Обозреватель аналітик компанії SV Development Сергій Костецький, на ринку нерухомості в Україні спостерігається значне зниження продажів. А ось ціни на квартири у новобудовах все одно залишаються високими.

«Ринку нерухомості новобудов зараз не існує. Зрозуміло, що ті (квартири), які здали в експлуатацію забудовники, їх продають, але це вже не первинний, а вторинний ринок», — пояснив спеціаліст.

Довідка Finance.ua:

в Україні побільшало оголошень про оренду будинків з генераторами. За майже три місяці на будинки з генераторами попит збільшився в чотири рази. Найбільший вибір помешкання з вересня до листопада стабільно залишається на Київщині, Дніпропетровщині та Одещині;

до 24 лютого в Івано-Франківську клієнтів мало цікавив вторинний ринок житла. Після 24 лютого люди, які через війну переїхали на порівняно спокійний захід країни, цікавилися уже готовими квартирами, щоб якомога швидше оселитися в них. Таким чином, вторинний ринок отримав «нове дихання»;

кількість угод із продажу квартир у новобудовах Києва впала практично до нуля. Якщо до 24 лютого популярні девелопери столиці продавали по 150-250 квартир на місяць, то зараз таких угод лише десяток чи трохи більше.



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Обозреватель За матеріалами:

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