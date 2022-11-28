Скільки коштує орендувати будинок з генератором у різних областях України — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки коштує орендувати будинок з генератором у різних областях України

Особисті фінанси
291
Скільки коштує орендувати будинок з генератором у різних областях України
Скільки коштує орендувати будинок з генератором у різних областях України
В Україні побільшало оголошень про оренду будинків з генераторами, йдеться в аналітиці «Olx.Нерухомість».
Кількість пропозицій про здачу будинків з генераторами впродовж осені зросла в шість разів — до 1 177 оголошень. Будинки зі свердловиною протягом листопада пропонували у 3 034 оголошеннях, в 441 пропозиціях вказували наявність підвалу. При цьому останніх оголошень цього місяця у порівнянні з вереснем поменшало на 12%.
Читайте також
Попит зріс також. За майже три місяці на будинки з генераторами попит збільшився в чотири рази (з трьох до десяти потенційних орендарів на одне оголошення). У жовтні був найбільший попит на оренду будинків із власною свердловиною та підвалом — дев’ять та десять орендарів на один будинок.

Cередня вартість оренди будинку (площа 50 кв.м) за місяць:

Область З генератором З підвалом Зі свердловиною
Київська 80 450 55 200 45 000
Закарпатська 26 000 58 560 18 280
Дніпропетровська 35 950 45 000 14 000
Одеська 43 880 29 260 8 000
Львівська 25 000 27 500 23 700
Івано-Франківська 32 910 21 940 20 480
Найбільший вибір помешкання з вересня до листопада стабільно залишається на Київщині, Дніпропетровщині та Одещині.
Читайте також
А трійкою найпопулярніших регіонів за відгуками на один заміський будинок стали Закарпатська область, Чернігівщина та Івано-Франківщина, підсумували в «Olx.Нерухомість».
За матеріалами:
The Village Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.