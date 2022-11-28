Скільки коштує орендувати будинок з генератором у різних областях України — Finance.ua

Скільки коштує орендувати будинок з генератором у різних областях України
В Україні побільшало оголошень про оренду будинків з генераторами, йдеться в аналітиці «Olx.Нерухомість».
Кількість пропозицій про здачу будинків з генераторами впродовж осені зросла в шість разів — до 1 177 оголошень. Будинки зі свердловиною протягом листопада пропонували у 3 034 оголошеннях, в 441 пропозиціях вказували наявність підвалу. При цьому останніх оголошень цього місяця у порівнянні з вереснем поменшало на 12%.
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Попит зріс також. За майже три місяці на будинки з генераторами попит збільшився в чотири рази (з трьох до десяти потенційних орендарів на одне оголошення). У жовтні був найбільший попит на оренду будинків із власною свердловиною та підвалом — дев’ять та десять орендарів на один будинок.
Cередня вартість оренди будинку (площа 50 кв.м) за місяць:
|Область
|З генератором
|З підвалом
|Зі свердловиною
|Київська
|80 450
|55 200
|45 000
|Закарпатська
|26 000
|58 560
|18 280
|Дніпропетровська
|35 950
|45 000
|14 000
|Одеська
|43 880
|29 260
|8 000
|Львівська
|25 000
|27 500
|23 700
|Івано-Франківська
|32 910
|21 940
|20 480
Найбільший вибір помешкання з вересня до листопада стабільно залишається на Київщині, Дніпропетровщині та Одещині.
А трійкою найпопулярніших регіонів за відгуками на один заміський будинок стали Закарпатська область, Чернігівщина та Івано-Франківщина, підсумували в «Olx.Нерухомість».
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