Скільки коштує орендувати будинок з генератором у різних областях України — Finance.ua

Скільки коштує орендувати будинок з генератором у різних областях України Сьогодні 17:03 — Особисті фінанси

Скільки коштує орендувати будинок з генератором у різних областях України

В Україні побільшало оголошень про оренду будинків з генераторами, йдеться в аналітиці «Olx.Нерухомість».

Кількість пропозицій про здачу будинків з генераторами впродовж осені зросла в шість разів — до 1 177 оголошень. Будинки зі свердловиною протягом листопада пропонували у 3 034 оголошеннях, в 441 пропозиціях вказували наявність підвалу. При цьому останніх оголошень цього місяця у порівнянні з вереснем поменшало на 12%.

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Попит зріс також. За майже три місяці на будинки з генераторами попит збільшився в чотири рази (з трьох до десяти потенційних орендарів на одне оголошення). У жовтні був найбільший попит на оренду будинків із власною свердловиною та підвалом — дев’ять та десять орендарів на один будинок.

Cередня вартість оренди будинку (площа 50 кв.м) за місяць:

Область З генератором З підвалом Зі свердловиною Київська 80 450 55 200 45 000 Закарпатська 26 000 58 560 18 280 Дніпропетровська 35 950 45 000 14 000 Одеська 43 880 29 260 8 000 Львівська 25 000 27 500 23 700 Івано-Франківська 32 910 21 940 20 480

Найбільший вибір помешкання з вересня до листопада стабільно залишається на Київщині, Дніпропетровщині та Одещині.

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А трійкою найпопулярніших регіонів за відгуками на один заміський будинок стали Закарпатська область, Чернігівщина та Івано-Франківщина, підсумували в «Olx.Нерухомість».

The Village Україна За матеріалами:

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