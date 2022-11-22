Ціни на оренду квартир в Києві знову впали через регулярні обстріли та проблеми з електроенергією — Finance.ua
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Ціни на оренду квартир в Києві знову впали через регулярні обстріли та проблеми з електроенергією

Нерухомість
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Ціни на оренду квартир в Києві знову впали через регулярні обстріли та проблеми з електроенергією
Ціни на оренду квартир в Києві знову впали через регулярні обстріли та проблеми з електроенергією
За останній місяць Київ зазнав декількох ракетних атак, а також відбулось враження ворожими безпілотниками критичної інфраструктури. Ці події не могли не вплинути на ринок оренди квартир в Києві.
Про це повідомляє Bird.
«Якщо до вересня цього року ми бачили стабільне відновлення цін до рівня перед 24 лютого, то від середини жовтня ринок переживає коливання», — сказано в повідомленні.
В першу чергу це впливає на зменшення кількості людей, що шукають квартири для оренди в столиці. Менша впевненість у своїй безпеці, екстрені та стабілізаційні відключення електроенергії — все це призвело до падіння попиту майже на третину.
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Разом з падінням попиту відбувається падіння цін на оренду квартир. Найбільше ціновому коливанню піддаються 2 та 3-кімнатні квартири, середня вартість яких впала на 12%.
Найпопулярніші для оренди, однокімнатні квартири, переживають цей турбулентний період з падінням середньої ціни на 5%.
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Серед очевидних факторів, що впливають на попит та ціни житла, є відчуття безпеки та міграція людей під впливом атак на місто. Разом з тим відключення електроенергії призводить до нових запитів у пошуку: як високо розташована квартира, який тип плити встановлено на кухні (газ/електро).
Ціни на оренду квартир в Києві знову впали через регулярні обстріли та проблеми з електроенергією

Довідка Finance.ua:

  • за даними експертів з нерухомості, кількість угод із продажу квартир у новобудовах Києва впала практично до нуля. Якщо до 24 лютого популярні девелопери столиці продавали по 150-250 квартир на місяць, то зараз таких угод лише десяток чи трохи більше;
  • станом на жовтень, середня ціна оренди однокімнатної квартири у Києві була 23 740 грн. Ціна зросла на 18,69% у порівнянні із минулим роком та на 28,61% вища ніж у вересні.

Чи можна не платити за комуналку, якщо у квартирі ніхто не проживає 🧐

За матеріалами:
Finance.ua
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