Середні ціни на оренду житла в жовтні (інфографіка) — Finance.ua

Середні ціни на оренду житла в жовтні (інфографіка) Вчора 16:34 — Нерухомість

Середні ціни на оренду житла в жовтні (інфографіка)

Пропозицій оренди житла наразі набагато більше аніж влітку. Ціни на заході та в центрі мають тенденцію до зростання. А от у Київській області навпаки, фіксується спад.

Про це свідчать дані дослідження Dom.Ria

Протягом осені на сайті додано 426 712 пропозицій із оренди. Це на 31% більше ніж за період липень — серпень.

Найактивніше з’являлись пропозиції у Кіровоградській, Дніпропетровській та Полтавській областях.

Інфографіка: Dom.Ria

За типами квартир під оренду: 37,02% — однокімнатні, 27,55% — двокімнатні, 24,72% — трикімнатні, 10,71% — чотирикімнатні й більше. Що стосується інших типів житла: 95,84% — приватні будинки, 3,31% — таунхауси та 0,85% — дуплекси.

Ціни

Станом на жовтень, середня ціна оренди однокімнатної квартири у Києві — 23 740 грн. Ціна зросла на 18,69% у порівнянні із минулим роком та на 28,61% вища ніж у вересні.

Цікаво, що у Київській області середня ціна оренди зменшилась. Наразі вона становить 14 350 грн за однокімнатну. Це на 24,65% менше, ніж минулого року, та на 21,09% менше ніж у вересні.

У Львівській області вартість оренди однокімнатної складає 20 162 грн, що на 109,58% більше за 2021 рік. Також на 10,72% вище за вересень.

Рекордне зростання ціни зафіксовано у Закарпатській області. Наразі середня ціна за однокімнатну — 19 368 грн, що на 198,78% більше за минулий рік та на 13,24% вище за вересень.

Інфографіка: Dom.Ria

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