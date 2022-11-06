Середні ціни на оренду житла в жовтні (інфографіка) — Finance.ua

Середні ціни на оренду житла в жовтні (інфографіка)
Пропозицій оренди житла наразі набагато більше аніж влітку. Ціни на заході та в центрі мають тенденцію до зростання. А от у Київській області навпаки, фіксується спад.
Про це свідчать дані дослідження Dom.Ria.
Протягом осені на сайті додано 426 712 пропозицій із оренди. Це на 31% більше ніж за період липень — серпень.
Найактивніше з’являлись пропозиції у Кіровоградській, Дніпропетровській та Полтавській областях.
За типами квартир під оренду: 37,02% — однокімнатні, 27,55% — двокімнатні, 24,72% — трикімнатні, 10,71% — чотирикімнатні й більше. Що стосується інших типів житла: 95,84% — приватні будинки, 3,31% — таунхауси та 0,85% — дуплекси.
Ціни
Станом на жовтень, середня ціна оренди однокімнатної квартири у Києві — 23 740 грн. Ціна зросла на 18,69% у порівнянні із минулим роком та на 28,61% вища ніж у вересні.
Цікаво, що у Київській області середня ціна оренди зменшилась. Наразі вона становить 14 350 грн за однокімнатну. Це на 24,65% менше, ніж минулого року, та на 21,09% менше ніж у вересні.
У Львівській області вартість оренди однокімнатної складає 20 162 грн, що на 109,58% більше за 2021 рік. Також на 10,72% вище за вересень.
Рекордне зростання ціни зафіксовано у Закарпатській області. Наразі середня ціна за однокімнатну — 19 368 грн, що на 198,78% більше за минулий рік та на 13,24% вище за вересень.
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