В Раді заперечили «підготовку до виборів» — Finance.ua

В Раді заперечили «підготовку до виборів» Сьогодні 11:29

В Раді заперечили «підготовку до виборів»

Очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заперечує, що в Офісі президента відбулася зустріч щодо підготовки до проведення виборів, про яку напередодні написало видання Economist.

Про це він сказав у коментарі Суспільному.

Посадовець розповів, що він не брав участі в такій нараді та стверджує, що такої наради «не було взагалі».

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«Ніякі вибори не готуються, ніякої підготовки не ведеться. Всі парламентські партії і групи погодились, що вибори мають відбутися за 6 місяців після зняття воєнного стану. І в принципі, наша позиція не змінилася після того», — говорить Арахамія.

Водночас у ЦВК заявляють , що підготовка до виборів після закінчення війни вимагатиме ухвалення закону про особливості проведення повоєнних виборів, сказав нам у коментарі заступник голови комісії Сергій Дубовик.

Відповідно до чинного законодавства, парламентські вибори мають відбутися через 60 днів після завершення військового стану, а президентські — через 90. Втім цього періоду буде недостатньо для підготовки до виборів, вважають в ЦВК.

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Напередодні видання Economist повідомило , що вибори в Україні можуть бути проведені вже у липні, а президент Зеленський вже начебто скликав нараду із цього приводу.

Заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук у коментарі Суспільному сказала, що наради за участі фракції щодо виборів не було. Джерело у парламенті, наближене до Зеленського, з приводу проведення наради відповіло: «Мені про це невідомо».

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