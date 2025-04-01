В Раді заперечили «підготовку до виборів» — Finance.ua

В Раді заперечили «підготовку до виборів»
Очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заперечує, що в Офісі президента відбулася зустріч щодо підготовки до проведення виборів, про яку напередодні написало видання Economist.
Про це він сказав у коментарі Суспільному.
Посадовець розповів, що він не брав участі в такій нараді та стверджує, що такої наради «не було взагалі».
«Ніякі вибори не готуються, ніякої підготовки не ведеться. Всі парламентські партії і групи погодились, що вибори мають відбутися за 6 місяців після зняття воєнного стану. І в принципі, наша позиція не змінилася після того», — говорить Арахамія.
Водночас у ЦВК заявляють, що підготовка до виборів після закінчення війни вимагатиме ухвалення закону про особливості проведення повоєнних виборів, сказав нам у коментарі заступник голови комісії Сергій Дубовик.
Відповідно до чинного законодавства, парламентські вибори мають відбутися через 60 днів після завершення військового стану, а президентські — через 90. Втім цього періоду буде недостатньо для підготовки до виборів, вважають в ЦВК.
Напередодні видання Economist повідомило, що вибори в Україні можуть бути проведені вже у липні, а президент Зеленський вже начебто скликав нараду із цього приводу.
Заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук у коментарі Суспільному сказала, що наради за участі фракції щодо виборів не було. Джерело у парламенті, наближене до Зеленського, з приводу проведення наради відповіло: «Мені про це невідомо».
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