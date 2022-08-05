В Центрі зайнятості назвали кількість безробітних в Україні — Finance.ua

В Центрі зайнятості назвали кількість безробітних в Україні Вчора 19:02 — Особисті фінанси

В Центрі зайнятості назвали кількість безробітних в Україні, www.freepik.com

Станом на сьогодні в Україні офіційно зареєстровано 293 тисячі безробітних, що на 7% менше, ніж було станом на 24 лютого.

Про це під час Всеукраїнського телемарафону повідомила директор Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк.

«На сьогодні в Україні зареєстровано 293 тисячі безробітних. Якщо порівнювати ці показники з минулим роком, то на сьогодні на 8% менше безробітних, ніж було зареєстровано торік. Якщо порівнювати з 24 лютого, то це на 7% менше», — сказала вона.

За її словами, допомогу по безробіттю отримують 244 тисячі українців.

«Мінімальна сума допомоги становить 1000-1800 гривень. У середньому допомога по безробіттю становить 4600 гривень. Максимальна допомога — 9750 гривень. Розрахунок суми проводиться індивідуально, вона залежить від страхового стажу людини та заробітної плати, яку вона отримувала на останньому місці роботи», — сказала вона.

Довідка Finance.ua:

на період дії воєнного стану максимальний розмір допомоги з безробіття в Україні не може перевищувати 150% мінімальної заробітної плати, тобто 9750 гривень. У разі наявності страхового стажу менше 6 місяців протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, виплата допомоги з безробіття призначатиметься у мінімальному розмірі, що на сьогодні становить 1000 гривень;

українці, що втратили документи та відомості про періоди страхового стажу, трудової діяльності, заробітну плату, можуть розраховувати на допомогу з безробіття у розмірі 1800 гривень;

у Києві почали надавати допомогу по частковому безробіттю на період воєнного стану;



наприкінці червня уряд ухвалив постанову, згідно з якою офіційно зареєстровані безробітні, які протягом 30 днів не знайшли роботу, залучатимуться до суспільно корисних робіт — розбору завалів, будівництва, доброустрію тощо.



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УНІАН За матеріалами:

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