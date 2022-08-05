В Центрі зайнятості назвали кількість безробітних в Україні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Центрі зайнятості назвали кількість безробітних в Україні

Особисті фінанси
587
В Центрі зайнятості назвали кількість безробітних в Україні
В Центрі зайнятості назвали кількість безробітних в Україні, www.freepik.com
Станом на сьогодні в Україні офіційно зареєстровано 293 тисячі безробітних, що на 7% менше, ніж було станом на 24 лютого.
Про це під час Всеукраїнського телемарафону повідомила директор Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк.
«На сьогодні в Україні зареєстровано 293 тисячі безробітних. Якщо порівнювати ці показники з минулим роком, то на сьогодні на 8% менше безробітних, ніж було зареєстровано торік. Якщо порівнювати з 24 лютого, то це на 7% менше», — сказала вона.
За її словами, допомогу по безробіттю отримують 244 тисячі українців.
«Мінімальна сума допомоги становить 1000-1800 гривень. У середньому допомога по безробіттю становить 4600 гривень. Максимальна допомога — 9750 гривень. Розрахунок суми проводиться індивідуально, вона залежить від страхового стажу людини та заробітної плати, яку вона отримувала на останньому місці роботи», — сказала вона.

Довідка Finance.ua:

  • на період дії воєнного стану максимальний розмір допомоги з безробіття в Україні не може перевищувати 150% мінімальної заробітної плати, тобто 9750 гривень. У разі наявності страхового стажу менше 6 місяців протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, виплата допомоги з безробіття призначатиметься у мінімальному розмірі, що на сьогодні становить 1000 гривень;
  • українці, що втратили документи та відомості про періоди страхового стажу, трудової діяльності, заробітну плату, можуть розраховувати на допомогу з безробіття у розмірі 1800 гривень;
  • у Києві почали надавати допомогу по частковому безробіттю на період воєнного стану;
  • наприкінці червня уряд ухвалив постанову, згідно з якою офіційно зареєстровані безробітні, які протягом 30 днів не знайшли роботу, залучатимуться до суспільно корисних робіт — розбору завалів, будівництва, доброустрію тощо.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
Хочу отримати гроші до зарплати
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.