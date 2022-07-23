Максимальна допомога з безробіття під час воєнного стану не перевищуватиме 9750 гривень — Finance.ua
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Максимальна допомога з безробіття під час воєнного стану не перевищуватиме 9750 гривень

Особисті фінанси
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Максимальна допомога з безробіття під час воєнного стану не перевищуватиме 9750 гривень
Максимальна допомога з безробіття під час воєнного стану не перевищуватиме 9750 гривень
На період дії воєнного стану максимальний розмір допомоги з безробіття в Україні не може перевищувати 150% мінімальної заробітної плати, тобто 9750 гривень.
Про це повідомили в Державному центрі зайнятості (ДЦЗ) у відповідь на запит Укрінформу.
«Під час дії воєнного стану максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати 150% мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року. З 01.01.2022 року мінімальна заробітна плата становить 6500 гривень, тобто максимальний розмір допомоги по безробіттю становить 9750 гривень на місяць», — йдеться в повідомленні.
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В ДЦЗ зауважили, що перебування працівників підприємства, установи, організації у простої чи в умовах призупинення трудових договорів тощо може вплинути на тривалість страхового стажу особи, що своєю чергою є визначальним для встановлення того чи іншого розміру виплати допомоги з безробіття.
У разі наявності страхового стажу менше 6 місяців протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, виплата допомоги з безробіття призначатиметься у мінімальному розмірі, що на сьогодні становить 1000 гривень.
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Окремо в Державному центрі зайнятості зазначили, що середній розмір допомоги з безробіття у січні-червні поточного року становив 4,6 тисяч гривень.
Як повідомлялося, в Державному центрі зайнятості заявляли, що станом на 20 липня заборгованість із виплати допомоги з безробіття відсутня. Затримок з виплатами також немає. Наразі допомогу з безробіття отримують 255 тисяч українців.
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За матеріалами:
Укрінформ
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