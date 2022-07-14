У Києві почали надавати допомогу по частковому безробіттю на період воєнного стану — Finance.ua
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У Києві почали надавати допомогу по частковому безробіттю на період воєнного стану

Особисті фінанси
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У Києві почали надавати допомогу по частковому безробіттю на період воєнного стану
У Києві почали надавати допомогу по частковому безробіттю на період воєнного стану
Першими її отримають працівники підприємств, які спеціалізуються на виробництві дитячих та інвалідних візків, а також випуску електророзподільної та контрольної апаратури.
Про це повідомляє в релізі пресслужба Київського міського центру зайнятості.
Першими допомогу отримають 62 працівники підприємств, які спеціалізуються на виробництві велосипедів, дитячих та інвалідних візків, а також випуску електророзподільної та контрольної апаратури.
«Допомога по частковому безробіттю — це підтримка з боку держави працівників, які втратили частину зарплати через зупинення або скорочення виробництва продукції після введення воєнного стану. У попередні роки подібна форма підтримки ефективно застосовувалась під час пандемії», — зазначив директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич.

Хто може розраховувати на допомогу

  • Право на отримання допомоги по частковому безробіттю мають застраховані особи (працівники підприємств та ФОП) у разі втрати ними частини заробітної плати через зупинення або скорочення виробництва продукції (або виконання робіт чи надання послуг) з причин економічного, технологічного характеру, виникнення надзвичайної ситуації, введення надзвичайного або воєнного стану, встановлення карантину.
  • Отримати допомогу можна за умов, що зупинення виробництва продукції охопило не менш як 20 відсотків чисельності працівників роботодавця, рівень скорочення тривалості робочого часу та доходу ФОП становить 30 і більше відсотків на місяць, і в роботодавця або ФОП відсутня заборгованість із виплати заробітної плати та сплати ЄСВ за попередні шість місяців перед зупиненням виробництва.
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Виплата працівникам допомоги по частковому безробіттю здійснюється роботодавцем, з яким оформлено трудові відносини. Однак допомога не виплачується тим співробітникам, які працюють за сумісництвом. Не виплачується допомога працівникові в період простою та відпустки без збереження заробітної плати, а також — у разі призупинення трудових відносин.
Щоб отримати допомогу по частковому безробіттю, роботодавцю треба подати до районної філії Київського міського центру зайнятості заяву в електронній формі з цифровим підписом на адресу офіційної електронної пошти за місцем провадження господарської діяльності або у паперовій формі, яку передати особисто. Форма заяви затверджена Державним центром зайнятості. До заяви додаються відомості про працівників, у яких виникло право на допомогу. Районні філії після опрацювання і перевірки даних направляють документи до КМЦЗ, який і приймає відповідне рішення.
Щодо терміну виплати допомоги, то він охоплює весь період зупинення виробництва продукції, але не більш як 180 календарних днів сумарно протягом 36 місяців з дня зупинення, наголосили в центрі.
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За матеріалами:
Finance.ua
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