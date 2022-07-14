У Києві почали надавати допомогу по частковому безробіттю на період воєнного стану — Finance.ua

У Києві почали надавати допомогу по частковому безробіттю на період воєнного стану Вчора 16:44 — Особисті фінанси

У Києві почали надавати допомогу по частковому безробіттю на період воєнного стану

Першими її отримають працівники підприємств, які спеціалізуються на виробництві дитячих та інвалідних візків, а також випуску електророзподільної та контрольної апаратури.

Про це повідомляє в релізі пресслужба Київського міського центру зайнятості.

Першими допомогу отримають 62 працівники підприємств, які спеціалізуються на виробництві велосипедів, дитячих та інвалідних візків, а також випуску електророзподільної та контрольної апаратури.

«Допомога по частковому безробіттю — це підтримка з боку держави працівників, які втратили частину зарплати через зупинення або скорочення виробництва продукції після введення воєнного стану. У попередні роки подібна форма підтримки ефективно застосовувалась під час пандемії», — зазначив директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич.

Хто може розраховувати на допомогу

Право на отримання допомоги по частковому безробіттю мають застраховані особи (працівники підприємств та ФОП) у разі втрати ними частини заробітної плати через зупинення або скорочення виробництва продукції (або виконання робіт чи надання послуг) з причин економічного, технологічного характеру, виникнення надзвичайної ситуації, введення надзвичайного або воєнного стану, встановлення карантину.

Отримати допомогу можна за умов, що зупинення виробництва продукції охопило не менш як 20 відсотків чисельності працівників роботодавця, рівень скорочення тривалості робочого часу та доходу ФОП становить 30 і більше відсотків на місяць, і в роботодавця або ФОП відсутня заборгованість із виплати заробітної плати та сплати ЄСВ за попередні шість місяців перед зупиненням виробництва.

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Виплата працівникам допомоги по частковому безробіттю здійснюється роботодавцем, з яким оформлено трудові відносини. Однак допомога не виплачується тим співробітникам, які працюють за сумісництвом. Не виплачується допомога працівникові в період простою та відпустки без збереження заробітної плати, а також — у разі призупинення трудових відносин.

Щоб отримати допомогу по частковому безробіттю, роботодавцю треба подати до районної філії Київського міського центру зайнятості заяву в електронній формі з цифровим підписом на адресу офіційної електронної пошти за місцем провадження господарської діяльності або у паперовій формі, яку передати особисто. Форма заяви затверджена Державним центром зайнятості. До заяви додаються відомості про працівників, у яких виникло право на допомогу. Районні філії після опрацювання і перевірки даних направляють документи до КМЦЗ, який і приймає відповідне рішення.

Щодо терміну виплати допомоги, то він охоплює весь період зупинення виробництва продукції, але не більш як 180 календарних днів сумарно протягом 36 місяців з дня зупинення, наголосили в центрі.

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