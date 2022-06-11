Уряд унормував виплату пенсій та інших соцвиплат на територіях, де тривають бойові дії — Finance.ua

Уряд унормував виплату пенсій та інших соцвиплат на територіях, де тривають бойові дії

Вчора 11:46 — Казна та Політика

Уряд унормував виплату пенсій та інших соцвиплат на територіях, де тривають бойові дії

Кабінет Міністрів України унормував питання щодо виплат пенсії та інших соціальних виплат на територіях, де не провадиться діяльність АТ « Ощадбанк » та інших банківських установ.

Відповідна постанова ухвалена 10 червня на засіданні Уряду за поданням Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Читайте також Альтернативна пенсія: як працюють недержавні пенсійні фонди

Йдеться про виплати у межах територіальних громад, розташованих у районі проведення воєнних (бойових) дій, або таких, що перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).

Мешканцям таких територій виплати здійснюватимуться через АТ «Укрпошта». Пенсії й інші соцвиплати виплачуватимуть з урахуванням технічної можливості та пріоритетності забезпечення безпеки життя і здоров’я працівників та клієнтів.

Довідка Finance.ua:

пенсіонер при призначенні пенсії та соціальних виплат повинен протягом 10 днів сповістити територіальні органи Пенсійного фонду України про обставини, що впливають на розмір пенсії або припинення її виплати, а також подати відповідну документацію;

особам, яким призначено пенсію, органи Пенсійного фонду України видають пенсійні посвідчення на підставі заяви на виготовлення пенсійного посвідчення;

пенсії в Україні з 1 липня можуть перерахувати, якщо Кабмін знайде для цього можливості в бюджеті. Мінімальну пенсію планують підвищити на 93 грн. — з 1934 до 2027 грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.