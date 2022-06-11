Уряд унормував виплату пенсій та інших соцвиплат на територіях, де тривають бойові дії — Finance.ua

Йдеться про виплати у межах територіальних громад, розташованих у районі проведення воєнних (бойових) дій, або таких, що перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).
Мешканцям таких територій виплати здійснюватимуться через АТ «Укрпошта». Пенсії й інші соцвиплати виплачуватимуть з урахуванням технічної можливості та пріоритетності забезпечення безпеки життя і здоров’я працівників та клієнтів.
Довідка Finance.ua:
пенсіонер при призначенні пенсії та соціальних виплат повинен протягом 10 днів сповістити територіальні органи Пенсійного фонду України про обставини, що впливають на розмір пенсії або припинення її виплати, а також подати відповідну документацію;
особам, яким призначено пенсію, органи Пенсійного фонду України видають пенсійні посвідчення на підставі заяви на виготовлення пенсійного посвідчення;
пенсії в Україні з 1 липня можуть перерахувати, якщо Кабмін знайде для цього можливості в бюджеті. Мінімальну пенсію планують підвищити на 93 грн. — з 1934 до 2027 грн.