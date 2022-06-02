Українцям з липня планують перерахувати пенсії — Finance.ua

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Українцям з липня планують перерахувати пенсії

Вчора 13:04Особисті фінанси
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Пенсії в Україні з 1 липня можуть перерахувати, якщо Кабмін знайде для цього можливості в бюджеті. Мінімальну пенсію планують підвищити на 93 грн. — з 1934 до 2027 грн.
«Я сподіватимусь, що можливості держбюджету дозволять виконувати календар підвищення пенсій. Ми зробимо перерахунки пенсіонерам. Перераховуватимуться надбавки за понаднормовий стаж і якщо у людей є додаткові виплати, прив’язані до прожиткового мінімуму», — цитує видання «Сегодня» міністра соцполітики Марину Лазебну.
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Як підвищать виплати:
  • мінімальну пенсію з 1934 до 2027 грн;
  • максимальну пенсію з 19 340 до 20 270 грн;
  • надбавку за стаж понад норму з 19,34 до 20,27 грн за рік.
Зазначимо, у Міністерстві соціальної політики ухвалили рішення до кінця війни в Україні автоматично продовжити виплату всіх допомог. Йдеться, зокрема, про соціальну допомогу та субсидії. В Україні соціальну допомогу в різних розмірах одержують близько 6 млн осіб. Ще близько 11 млн людей, за даними ПФУ, отримують пенсії.
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Довідка Finance.ua:

  • Кому в Україні з червня збільшать пенсії:
За словами міністра Лазебної, «За травень Пенсійний фонд здійснить перерахунок, і пенсіонери, які працюють, з червня будуть отримувати перерозраховані пенсії, але виплати йдуть і за квітень, і за травень. Тому що за законодавством автоматичний перерахунок пенсій пенсіонерам, які працюють, проводиться з квітня», — повідомила міністр. «З червня пенсіонери, які працюють, отримають підвищення», — додала Лазебна.
  • в Укрпошті пояснили, як переадресувати пенсію, субсидію та соцвиплати у воєнний час;
  • Особам, які досягли 80 років, з 1 квітня 2020 року встановлюється доплата до пенсії у розмірі до 500 гривень.
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За матеріалами: Обозреватель
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