Кому в Украине с июня увеличат пенсии — Finance.ua

Кому в Украине с июня увеличат пенсии

Сегодня 09:00 — Личные финансы

Пенсионный фонд Украины проведет плановый перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Дополнительные выплаты начнутся с июня 2022 года.

Об этом сообщается в заявлении министра социальной политики Марины Лазебной.

«Сейчас мы производим автоматическое перечисление пенсий работающим пенсионерам» , - сказала она.

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По ее словам, есть сложности по отчетности работодателей, где работают пенсионеры. «Поэтому за май Пенсионный фонд произведет перерасчет, и работающие пенсионеры начиная с июня будут получать перерассчитанные пенсии, но выплаты будут идти и за апрель, и за май. Потому что по законодательству автоматический перерасчет пенсий работающим пенсионерам производится с апреля», — сообщила министр.

«С июня работающие пенсионеры получат повышение», — добавила Лазебная.

Напомним, Пенсионный фонд проведет плановый перерасчет в 2022 году. Дополнительные выплаты смогут получить люди, которые вышли на пенсию за последние два года и продолжают работать.

В 2021 году Пенсионный фонд Украины произвел перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Перечислены пенсии 633,0 тысячам пенсионеров. Увеличены пенсии 313,0 тысячам пенсионеров. Средний размер повышения составил 193,32 гривны.

Справка Finance.ua:

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денежный перевод вместо отделения Укрпочты можно получить в отделениях Ощадбанка;

следует прийти с паспортом и индивидуальным налоговым номером (РНОКНП) в банк и оформить получение пенсии в течение 60 дней.

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