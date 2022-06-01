Кому в Украине с июня увеличат пенсии — Finance.ua
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Кому в Украине с июня увеличат пенсии

Сегодня 09:00Личные финансы
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Пенсионный фонд Украины проведет плановый перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Дополнительные выплаты начнутся с июня 2022 года.
Об этом сообщается в заявлении министра социальной политики Марины Лазебной.
«Сейчас мы производим автоматическое перечисление пенсий работающим пенсионерам» , - сказала она.
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По ее словам, есть сложности по отчетности работодателей, где работают пенсионеры. «Поэтому за май Пенсионный фонд произведет перерасчет, и работающие пенсионеры начиная с июня будут получать перерассчитанные пенсии, но выплаты будут идти и за апрель, и за май. Потому что по законодательству автоматический перерасчет пенсий работающим пенсионерам производится с апреля», — сообщила министр.
«С июня работающие пенсионеры получат повышение», — добавила Лазебная.
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Напомним, Пенсионный фонд проведет плановый перерасчет в 2022 году. Дополнительные выплаты смогут получить люди, которые вышли на пенсию за последние два года и продолжают работать.
В 2021 году Пенсионный фонд Украины произвел перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Перечислены пенсии 633,0 тысячам пенсионеров. Увеличены пенсии 313,0 тысячам пенсионеров. Средний размер повышения составил 193,32 гривны.

Справка Finance.ua:

  • в Укрпочте объяснили, как переадресовать пенсию, субсидию и соцвыплаты в военное время;
  • денежный перевод вместо отделения Укрпочты можно получить в отделениях Ощадбанка;
  • следует прийти с паспортом и индивидуальным налоговым номером (РНОКНП) в банк и оформить получение пенсии в течение 60 дней.
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По материалам: РБК-Україна
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