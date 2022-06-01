Кому в Украине с июня увеличат пенсии — Finance.ua

По ее словам, есть сложности по отчетности работодателей, где работают пенсионеры. «Поэтому за май Пенсионный фонд произведет перерасчет, и работающие пенсионеры начиная с июня будут получать перерассчитанные пенсии, но выплаты будут идти и за апрель, и за май. Потому что по законодательству автоматический перерасчет пенсий работающим пенсионерам производится с апреля», — сообщила министр.
«С июня работающие пенсионеры получат повышение», — добавила Лазебная.
Напомним, Пенсионный фонд проведет плановый перерасчет в 2022 году. Дополнительные выплаты смогут получить люди, которые вышли на пенсию за последние два года и продолжают работать.
В 2021 году Пенсионный фонд Украины произвел перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Перечислены пенсии 633,0 тысячам пенсионеров. Увеличены пенсии 313,0 тысячам пенсионеров. Средний размер повышения составил 193,32 гривны.
Справка Finance.ua:
в Укрпочте объяснили, как переадресовать пенсию, субсидию и соцвыплаты в военное время;
денежный перевод вместо отделения Укрпочты можно получить в отделениях Ощадбанка;
следует прийти с паспортом и индивидуальным налоговым номером (РНОКНП) в банк и оформить получение пенсии в течение 60 дней.
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