В Укрпошті пояснили, як переадресувати пенсію, субсидію та соцвиплати у воєнний час — Finance.ua
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В Укрпошті пояснили, як переадресувати пенсію, субсидію та соцвиплати у воєнний час

Вчора 11:03Особисті фінанси
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Грошовий переказ замість відділення Укрпошти можна отримати у відділеннях Ощадбанку.
Потрібно прийти з паспортом та індивідуальним податковим номером (РНОКПП) до банку та оформити отримання пенсії протягом 60 днів.
Як зробити переадресацію пенсії, субсидії та соцвиплати?
Майте на увазі, що послуга переадресації можлива лише клієнтам, які отримували виплати через Укрпошту.
Переадресувати можна не лише пенсію, а й субсидію та соцвиплати. Але на кожну виплату слід оформити окрему заявку:
  • перейдіть на сайт Укрпошти та знайдіть Заявку на переадресацію;
  • виберіть вид виплати, на яку хочете змінити адресу;
  • вкажіть особисті та контактні дані — П.І.Б, номер телефону, серія та номер паспорта;
  • напишіть адресу поштового відділення, де раніше отримували гроші;
Далі користувачам пропонують два варіанти переадресації. Пріоритетним є адресний переказ у відділенні.
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Для немобільних груп населення, які не можуть дістатись до відділення, діє адресний переказ з доставкою додому, але його потрібно буде почекати.
Також здійснити переадресацію можна і по телефону. Варто лише зателефонувати до контакт-центру Укрпошти та вказати нову адресу для доставки виплат.
Як і у випадку з онлайн-заявою, потрібно вказати персональні та паспортні дані одержувача, стару та нову адресу доставки та номер телефону.
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За матеріалами: На пенсии
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