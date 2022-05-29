Как украинским беженцам получить пенсию за границей: порядок действий — Finance.ua

Как украинским беженцам получить пенсию за границей: порядок действий

Сегодня 20:09 — Личные финансы

Пенсионный фонд Украины объяснил, как изменить способ получения пенсий из почтового отделения Укрпочты на банковскую карту. Сейчас эта процедура интересует многих получателей выплат, поскольку в некоторых населенных пунктах отделения Укрпочты не работают, а также из-за выезда пенсионеров за границу.

Об этом сообщили в пресс-службе ПФУ.

В ПФУ обратилась женщина с вопросом, как ей быть: «Я и муж получали пенсию в Укрпочте. В данный момент мы находимся за границей. Пенсию не получали три месяца. Есть при себе карты Приват и Ощадбанка».

В ответ на эту просьбу ПФУ написал алгоритм действий для изменения способа выплаты пенсий в режиме онлайн:

зайти в личный кабинет ПФУ через веб-портал электронных услуг с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);

выбрать раздел «О пенсионном обеспечении» и перейти в подраздел «Внесение изменений в пенсионное дело»;

выбрать вкладку «Заявление на изменение способа выплаты пенсии»;

заполнить все обязательные поля и скан-копии следующих документов: паспорт, идентификационный код, заявление с реквизитами из банковского учреждения — в случае перехода на банк;

подписать анкету-заявление с помощью КЭП и отправить в Пенсионный фонд.

И в дальнейшем результаты проработки обращения об изменении способа выплаты будут отображены в личном кабинете на веб-портале электронных услуг ПФУ во вкладке «Мои сообщения».

Справка Finance.ua:

Пенсионный фонд Украины 25 мая завершил финансирование пенсий за май. На пенсионные выплаты за месяц направлено 48,7 млрд гривен, что больше, чем в апреле (48,5 млрд гривен);

в Украине изменили порядок расчета суммы доплаты к минимальному страховому взносу для зачисления в страховой стаж неполного месяца работы. Изменения вступили в силу с 30 апреля.



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