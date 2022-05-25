В Україні змінились умови виходу на пенсію — Finance.ua

В Україні змінились умови виходу на пенсію

Вчора 14:02 — Казна та Політика

В Україні змінились умови виходу на пенсію

В Україні змінили порядок розрахунку суми доплати до мінімального страхового внеску для зарахування до страхового стажу неповного місяця роботи. Зміни вступили в силу з 30 квітня.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України у Facebook.

«З 30 квітня 2022 року змінено порядок розрахунку суми доплати до мінімального страхового внеску для зарахування до страхового стажу неповного місяця роботи», — сказано в повідомленні.

Що змінюється

Для врахування до страхового стажу неповного місяця роботи як повний доплата до суми страхових внесків за раніше відпрацьований неповний місяць визначається виходячи з мінімальної заробітної плати на дату здійснення доплати.

Тобто, якщо доплата здійснюється у травні 2022 року, то вона вираховується від суми мінімальної заробітної плати станом на травень 2022 року, а саме 6500,00 грн. З цієї суми вираховується мінімальний страховий внесок (6500,00*22% = 1430,00 грн), а потім від нього віднімається сума внеску, яка була сплачена за неповний місяць роботи.

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Приклад

Особа звернулась до органу Пенсійного фонду України з заявою про здійснення доплати до мінімального страхового внеску у травні 2022 року, за неповні місяці роботи у січні 2010 року та у січні 2016 року. За даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування:

за січень 2010 року при мінімальній заробітній платі 869,00 грн особі нарахована заробітна плата у сумі 700,00 грн, з якої сплачено страхові внески у сумі 246,40 грн (700,00 * 33,2 % + 700,00 * 2 %);

за січень 2016 року при мінімальній заробітній платі 1378,00 грн особі нарахована заробітна плата у сумі 1200,00 грн, з якої сплачено єдиний внесок у сумі 264,00 грн (1200,00 * 22 %).

Мінімальна заробітна плата у травні 2022 року (на дату здійснення доплати) становить 6500,00 грн, мінімальний страховий внесок — 1430,00 грн (6500,00 * 22 %).

З урахуванням змін сума доплати за січень 2010 року — 1183,60 грн (1430,00 — 246,40), за січень 2016 року — 1166,00 грн (1430,00 — 264,00).

Довідка Finance.ua:

в Україні згідно із законом можливе призупинення пенсійних виплат у разі, якщо пенсіонер не отримує грошей протягом півроку;

жителям окупованої території пенсія за віком призначається так само, як і мешканцям території вільної України. Щоправда, майбутні пенсіонери з цих населених пунктів дещо обмежені у способах подання документів;

в Україні станом на 1 квітня 2022 року середній розмір пенсії становить 4370,45 гривень.

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