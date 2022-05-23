Що буде з пенсіями тих українців, які не змогли отримати виплати — Finance.ua

Що буде з пенсіями тих українців, які не змогли отримати виплати

Вчора 14:02 — Особисті фінанси

В Україні згідно із законом можливе призупинення пенсійних виплат у разі, якщо пенсіонер не отримує грошей протягом півроку.

Про це пише видання «На пенсії».

Однак це можливо лише за рішенням Пенсійного фонду, в більшості випадків українцям продовжать нараховувати виплати, однак через півроку зміниться процедура отримання коштів.

Упродовж перших півроку, коли українець не отримує пенсії, він може отримати повний розмір виплати, звернувшись із заявою.

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«Навіть якщо мине більше року, але не більше трьох років, протягом яких пенсіонер не зміг отримати пенсію, він все одно може звернутися до органів Фонду за своїми грошима. Єдине, дещо змінюється процедура: спочатку громадянин отримає заборгованість за рік, а потім решта коштів повертатиметься щомісяця з виплатою поточної пенсії», — зазначає видання.

Це ж правило поширюється і на українців, які виїхали за кордон — коли вони повернуться до України, їм потрібно буде звернутись до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду.

Довідка Finance.ua:

У Мінсоцполітики розповіли, як отримати пенсію там, де ведуться бої. Для пенсіонерів, які отримували пенсії за місцем проживання та залишилися на територіях, де йдуть активні бойові дії, вся сума пенсії зараховується на рахунки, відкриті ними в Ощадбанку;

за розрахунками Мінсоцполітики, наприкінці календарного року середня пенсія буде на 15% більшою, ніж фактичний прожитковий мінімум, а саме становитиме 4,5 тисячі гривень. За посиланням розповіли, коли і кому слід очікувати на збільшення виплат.



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