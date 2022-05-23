Що буде з пенсіями тих українців, які не змогли отримати виплати — Finance.ua

«Навіть якщо мине більше року, але не більше трьох років, протягом яких пенсіонер не зміг отримати пенсію, він все одно може звернутися до органів Фонду за своїми грошима. Єдине, дещо змінюється процедура: спочатку громадянин отримає заборгованість за рік, а потім решта коштів повертатиметься щомісяця з виплатою поточної пенсії», — зазначає видання.
Це ж правило поширюється і на українців, які виїхали за кордон — коли вони повернуться до України, їм потрібно буде звернутись до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду.
Довідка Finance.ua:
У Мінсоцполітики розповіли, як отримати пенсію там, де ведуться бої. Для пенсіонерів, які отримували пенсії за місцем проживання та залишилися на територіях, де йдуть активні бойові дії, вся сума пенсії зараховується на рахунки, відкриті ними в Ощадбанку;