Військові пенсіонери зможуть отримувати гроші не лише через Ощадбанк — Finance.ua

Верховна Рада дозволила військовим пенсіонерам обирати банк для виплати грошей. Раніше вони могли отримувати пенсії тільки через Ощадбанк.
Про це свідчить проєкт закону № 7337, ухвалений Верховною Радою 22 травня.
«Метою проекту закону є усунення дискримінацій отримувачів пенсії — пенсіонерів з числа військовослужбовців строкової служби і членів їх сімей... у виборі установи банку, через яку виплачуються пенсії», — йдеться в пояснювальній записці до докумменту.
Зараз Ощадбанк є єдиним банком, в якому військовим пенсіонерам відкривають рахунки, на які органи Пенсійного фонду України перераховують пенсії для подальшої їх виплати.
Законом скасовано обмеження для осіб, які мають право на пенсійне забезпечення згідно з законом «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», щодо отримання пенсії виключно через установи Ощадбанку за місцем фактичного проживання пенсіонера.
До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.