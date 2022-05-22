Військові пенсіонери зможуть отримувати гроші не лише через Ощадбанк — Finance.ua

Військові пенсіонери зможуть отримувати гроші не лише через Ощадбанк

Вчора 16:42 — Особисті фінанси

Верховна Рада дозволила військовим пенсіонерам обирати банк для виплати грошей. Раніше вони могли отримувати пенсії тільки через Ощадбанк.

Про це свідчить проєкт закону № 7337 , ухвалений Верховною Радою 22 травня.

«Метою проекту закону є усунення дискримінацій отримувачів пенсії — пенсіонерів з числа військовослужбовців строкової служби і членів їх сімей... у виборі установи банку, через яку виплачуються пенсії», — йдеться в пояснювальній записці до докумменту.

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Зараз Ощадбанк є єдиним банком, в якому військовим пенсіонерам відкривають рахунки, на які органи Пенсійного фонду України перераховують пенсії для подальшої їх виплати.

Законом скасовано обмеження для осіб, які мають право на пенсійне забезпечення згідно з законом «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», щодо отримання пенсії виключно через установи Ощадбанку за місцем фактичного проживання пенсіонера.

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