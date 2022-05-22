Військові пенсіонери зможуть отримувати гроші не лише через Ощадбанк — Finance.ua
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Військові пенсіонери зможуть отримувати гроші не лише через Ощадбанк

Вчора 16:42Особисті фінанси
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Верховна Рада дозволила військовим пенсіонерам обирати банк для виплати грошей. Раніше вони могли отримувати пенсії тільки через Ощадбанк.
Про це свідчить проєкт закону № 7337, ухвалений Верховною Радою 22 травня.
«Метою проекту закону є усунення дискримінацій отримувачів пенсії — пенсіонерів з числа військовослужбовців строкової служби і членів їх сімей... у виборі установи банку, через яку виплачуються пенсії», — йдеться в пояснювальній записці до докумменту.
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Зараз Ощадбанк є єдиним банком, в якому військовим пенсіонерам відкривають рахунки, на які органи Пенсійного фонду України перераховують пенсії для подальшої їх виплати.
Законом скасовано обмеження для осіб, які мають право на пенсійне забезпечення згідно з законом «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», щодо отримання пенсії виключно через установи Ощадбанку за місцем фактичного проживання пенсіонера.
До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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За матеріалами: РБК-Україна
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