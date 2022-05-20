Перерахунок виплат: коли і на скільки підвищать мінімальні пенсії — Finance.ua

Перерахунок виплат: коли і на скільки підвищать мінімальні пенсії

Вчора 14:03 — Особисті фінанси

За розрахунками Мінсоцполітики, у кінці календарного року середня пенсія буде на 15% більша, ніж фактичний прожитковий мінімум, а саме становитиме 4,5 тисячі гривень. Розповідаємо, коли й кому варто очікувати збільшення виплат.

Коли підвищуватимуть пенсії

У липні мінімальна пенсія українців зросте до 2 тисяч 27 гривень, а максимальна — до 20 тисяч 270 гривень. Також зросте розмір пенсійних надбавок, прив’язаних до прожиткового мінімуму.

Наступне підвищення пенсій очікується у жовтні: мінімальна пенсія для українців віком від 70 років за умови наявності повного стажу (35 років — для чоловіків, 30 років — для жінок) складе 3 тисячі гривень.

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Мінімальну пенсію за віком для пенсіонерів від 65 років за наявності у них достатнього стажу (30 років — для жінок та 35 років — для чоловіків) становитиме 2 тисячі 680 грн.

У другому місяці осені для пенсіонерів віком від 70 до 75 років буде встановлено доплату до пенсії у розмірі 300 грн. Вона буде щомісячною. Її будуть отримувати 1,7 млн українців.

Останній у 2022 році етап підвищення очікується у грудні — мінімальна пенсія зросте до 2 тисяч 93 гривень, максимальна — до 20 тисяч 930 гривень. Розмір пенсійних надбавок також збільшиться через підвищення прожиткового мінімуму.

Для непрацюючих пенсіонерів у віці 60−70 років за наявності достатнього стажу (30 років — для жінок та 35 років — для чоловіків) буде встановлено мінімальну пенсію у розмірі 2,5 тисячі грн.

Довідка Finance.ua:

жителям окупованої території пенсія за віком призначається так само, як і мешканцям території вільної України. Щоправда, майбутні пенсіонери з цих населених пунктів дещо обмежені у способах подання документів. Як оформити пенсію за віком людям на окупованих територіях — розповіли у ПФУ;



для пенсіонерів, які отримували пенсії за місцем проживання та залишилися на територіях, де точаться активні бойові дії, вся сума пенсії зараховується на рахунки, відкриті їм у «Ощадбанку».

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