В Україні хочуть посилити перевірку пенсіонерів та одержувачів соцвиплат: як верифікують — Finance.ua
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В Україні хочуть посилити перевірку пенсіонерів та одержувачів соцвиплат: як верифікують

Вчора 13:00Особисті фінанси
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Міністерство фінансів України вкотре анонсувало перевірку всіх отримувачів соцвиплат. Верифікацією чиновники займаються вже не перший рік, незважаючи на це, кількість порушників лише зростає. У ситуації, коли вибір стоїть між тим, щоб «почистити» списки або урізати розмір пенсій, це питання набуло особливої актуальності.
Про це йдеться в матеріалі obozrevatel.
Для того, щоб заощадити бюджетні кошти, планують посилити процедуру перевірки пенсіонерів та одержувачів соцвиплат. Ті, хто використовував підроблені документи, приховував доходи тощо, втратять гроші.
Механізм для верифікації вже існує, його потрібно лише правильно використовувати. Згідно із законом, українці мають проходити три етапи перевірки
  • під час звернення по допомогу;
  • під час отримання допомоги;
  • після отримання допомоги.
Але поки що в уряді не створили ефективного механізму обміну інформацією, знайти порушників буде практично неможливо.
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Яку інформацію можуть отримати:
  • про зареєстровані автомобілі, мотоцикли та інші транспортні засоби;
  • реквізити документів, виданих особі, а також документів, на підставі яких видано такі документи (тип, назву документа, серія, номер, дата видачі та уповноважений суб’єкт, який видав документ, термін дії документа), викрадених (втрачених) документів, місця проживання;
  • про осіб, які порушили прикордонний режим, режим у пунктах пропуску через державний кордон України або режимні правила у контрольних пунктах в’їзду-виїзду;
  • митне оформлення завезених на митну територію України транспортних засобів, їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери;
  • витяги з бюджетних рахунків для зарахування надходжень щодо сплати особою штрафу за вчинення кримінального чи адміністративного порушення;
  • про джерела доходів, отримані фізичними особами від податкових агентів, або ознаки наявності доходу, отриманого фізичною особою від здійснення підприємницької або здійснення незалежної професійної діяльності.
Виплату можуть просто припинити, або змусити повернути до бюджету. Все залежить від конкретного закону чи постанови, за якою виділяють кошти. Наприклад, незаконно отриману субсидію доведеться повернути назад.
До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин на картку цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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За матеріалами: Обозреватель
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