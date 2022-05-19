Дізнатись розмір майбутньої пенсії: інструкція, як скористатись сервісом «Пенсійний калькулятор» — Finance.ua
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Дізнатись розмір майбутньої пенсії: інструкція, як скористатись сервісом «Пенсійний калькулятор»

Вчора 09:02Особисті фінанси
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Дізнатись розмір майбутньої пенсії: інструкція, як скористатись сервісом «Пенсійний калькулятор»Дізнатись розмір майбутньої пенсії: інструкція, як скористатись сервісом «Пенсійний калькулятор», freepik.com
«Пенсійний калькулятор» — це ефективний і корисний сервіс, яким можна скористатися в онлайн-режимі та в кілька кліків дізнатися розмір майбутньої пенсії.
Про це повідомляє Пенсійний фонд.
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Як скористатись сервісом «Пенсійний калькулятор»:
  • зареєструватись на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (portal.pfu.gov.ua) за допомогою кваліфікованого електронного підпису;️
  • обрати алгоритм розрахунку пенсії — як за введеними даними, так і враховуючи стаж, що буде набуто на дату настання пенсійного віку;
  • актуалізувати дані щодо трудової діяльності — доповнити періоди трудової діяльності з визначенням заробітної плати та відредагувати (за потреби) суми щомісячного заробітку;️
  • виконати розрахунок пенсії, натиснувши кнопку "Зберегти та розрахувати";️
  • переглянути дані щодо розміру майбутньої пенсії з урахуванням страхового стажу на дату розрахунку, а також протокол розрахунку.
Інфографіка: Пенсійний фонд Інфографіка: Пенсійний фонд
Результати персонального розрахунку пенсії будуть доступні в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Їх можна переглянути у будь-який час.

Довідка Finance.ua:

  • Пенсійний фонд України розширив перелік послуг, які надаються українцям в електронному вигляді;
  • якщо пенсіонеру довелося виїхати з постійного місця проживання, а він (вона) отримували пенсію на пошті, то потрібно переадресувати виплату, а потім для зручності перевести її на картковий рахунок;
  • з моменту впровадження електронного сервісу «Автоматичне призначення пенсії» з липня 2020 року опрацьовано 549,6 тис. анкет-заяв на автоматичне призначення пенсії, поданих до 10 липня 2021 року.

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За матеріалами: Finance.ua
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