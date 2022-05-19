Дізнатись розмір майбутньої пенсії: інструкція, як скористатись сервісом «Пенсійний калькулятор» — Finance.ua

Дізнатись розмір майбутньої пенсії: інструкція, як скористатись сервісом «Пенсійний калькулятор»

Вчора 09:02 — Особисті фінанси

Дізнатись розмір майбутньої пенсії: інструкція, як скористатись сервісом «Пенсійний калькулятор», freepik.com

«Пенсійний калькулятор» — це ефективний і корисний сервіс, яким можна скористатися в онлайн-режимі та в кілька кліків дізнатися розмір майбутньої пенсії.

Про це повідомляє Пенсійний фонд.

Як скористатись сервісом «Пенсійний калькулятор»:

зареєструватись на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (portal.pfu.gov.ua) за допомогою кваліфікованого електронного підпису;️

обрати алгоритм розрахунку пенсії — як за введеними даними, так і враховуючи стаж, що буде набуто на дату настання пенсійного віку;

актуалізувати дані щодо трудової діяльності — доповнити періоди трудової діяльності з визначенням заробітної плати та відредагувати (за потреби) суми щомісячного заробітку;️

виконати розрахунок пенсії, натиснувши кнопку "Зберегти та розрахувати";️

переглянути дані щодо розміру майбутньої пенсії з урахуванням страхового стажу на дату розрахунку, а також протокол розрахунку.

Інфографіка: Пенсійний фонд

Результати персонального розрахунку пенсії будуть доступні в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Їх можна переглянути у будь-який час.

Довідка Finance.ua:

Пенсійний фонд України розширив перелік послуг, які надаються українцям в електронному вигляді;

якщо пенсіонеру довелося виїхати з постійного місця проживання, а він (вона) отримували пенсію на пошті, то потрібно переадресувати виплату, а потім для зручності перевести її на картковий рахунок;



з моменту впровадження електронного сервісу «Автоматичне призначення пенсії» з липня 2020 року опрацьовано 549,6 тис. анкет-заяв на автоматичне призначення пенсії, поданих до 10 липня 2021 року.

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