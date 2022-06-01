Кому в Україні з червня збільшать пенсії — Finance.ua

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Кому в Україні з червня збільшать пенсії

Вчора 09:00Особисті фінанси
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Пенсійний фонд України проведе плановий перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам. Додаткові виплати почнуться з червня 2022 року.
Про це повідомляється в заяві міністра соціальної політики Марини Лазебної.
«Зараз ми проводимо автоматичне перерахування пенсій працюючим пенсіонерам», — сказала вона.
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За її словами, є складнощі по звітності роботодавців, де працюють пенсіонери. «Тому за травень Пенсійний фонд зробить перерахунок, і працюючі пенсіонери починаючи з червня будуть отримувати перераховані пенсії, але виплати будуть йти і за квітень, і за травень. Тому що по законодавству автоматичний перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам проводиться з квітня», — повідомила міністр.
«З червня працюючі пенсіонери отримають підвищення», — додала Лазебна.
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Нагадаємо, Пенсійний фонд проведе плановий перерахунок у 2022 році. Додаткові виплати зможуть отримати люди, які вийшли на пенсію протягом останніх двох років та продовжують працювати.
У 2021 році Пенсійний фонд України провів перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам. Перераховано пенсії 633,0 тисячам пенсіонерів. Збільшено пенсії 313,0 тисячам пенсіонерів. Середній розмір підвищення склав 193,32 гривні.

Довідка Finance.ua:

  • в Укрпошті пояснили, як переадресувати пенсію, субсидію та соцвиплати у воєнний час;
  • грошовий переказ замість відділення Укрпошти можна отримати у відділеннях Ощадбанку;
  • потрібно прийти з паспортом та індивідуальним податковим номером (РНОКПП) до банку та оформити отримання пенсії протягом 60 днів.
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За матеріалами: РБК-Україна
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