Як українським біженцям отримати пенсію за кордоном: порядок дій — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як українським біженцям отримати пенсію за кордоном: порядок дій

Вчора 20:09Особисті фінанси
344
Пенсійний фонд України пояснив, як змінити спосіб отримання пенсій з поштового відділення Укрпошти на банківську картку. Зараз ця процедура цікавить багатьох отримувачів виплат, оскільки в деяких населених пунктах відділення Укрпошти не працюють, а також через виїзд пенсіонерів за кордон.
Про це повідомили в пресслужбі ПФУ.
До ПФУ звернулася жінка із запитанням, як їй бути: «Я і чоловік отримували пенсію в Укрпошті. У даний момент ми знаходимось за кордоном. Пенсію не одержували три місяці. Маємо при собі карти Приват та Ощадбанку».

Як отримати пенсію і грошові виплати в Укрпошті під час воєнного стану

У відповідь на це прохання ПФУ написав алгоритм дій для зміни способу виплати пенсій в режимі онлайн:
  • зайти в особистий кабінет ПФУ через веб-портал електронних послуг за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП);
  • обрати розділ «Щодо пенсійного забезпечення» та перейти до підрозділу «Внесення змін до пенсійної справи»;
  • обрати вкладку «Заява на зміну способу виплати пенсії»;
  • заповнити всі обов’язкові поля та скан-копії наступних документів: паспорт, ідентифікаційний код, заяву з реквізитами з банківської установи — в разі переходу на банк;
  • підписати анкету-заяву за допомогою КЕП та надіслати до Пенсійного фонду.
І надалі результати опрацювання звернення про зміну способу виплати будуть відображені в особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг ПФУ у вкладці «Мої повідомлення».

Довідка Finance.ua:

  • пенсійний фонд України 25 травня завершив фінансування пенсій за травень. На пенсійні виплати за місяць спрямовано 48,7 млрд гривень, що більше, ніж у квітні (48,5 млрд гривень);
  • в Україні змінили порядок розрахунку суми доплати до мінімального страхового внеску для зарахування до страхового стажу неповного місяця роботи. Зміни вступили в силу з 30 квітня.
До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

Отримати гроші швидко 💸

За матеріалами: Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.