Як українським біженцям отримати пенсію за кордоном: порядок дій — Finance.ua

Як українським біженцям отримати пенсію за кордоном: порядок дій

Вчора 20:09 — Особисті фінанси

Пенсійний фонд України пояснив, як змінити спосіб отримання пенсій з поштового відділення Укрпошти на банківську картку. Зараз ця процедура цікавить багатьох отримувачів виплат, оскільки в деяких населених пунктах відділення Укрпошти не працюють, а також через виїзд пенсіонерів за кордон.

Про це повідомили в пресслужбі ПФУ.

До ПФУ звернулася жінка із запитанням, як їй бути: «Я і чоловік отримували пенсію в Укрпошті. У даний момент ми знаходимось за кордоном. Пенсію не одержували три місяці. Маємо при собі карти Приват та Ощадбанку».

У відповідь на це прохання ПФУ написав алгоритм дій для зміни способу виплати пенсій в режимі онлайн:

зайти в особистий кабінет ПФУ через веб-портал електронних послуг за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП);

обрати розділ «Щодо пенсійного забезпечення» та перейти до підрозділу «Внесення змін до пенсійної справи»;

обрати вкладку «Заява на зміну способу виплати пенсії»;

заповнити всі обов’язкові поля та скан-копії наступних документів: паспорт, ідентифікаційний код, заяву з реквізитами з банківської установи — в разі переходу на банк;

підписати анкету-заяву за допомогою КЕП та надіслати до Пенсійного фонду.

І надалі результати опрацювання звернення про зміну способу виплати будуть відображені в особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг ПФУ у вкладці «Мої повідомлення».

Довідка Finance.ua:

пенсійний фонд України 25 травня завершив фінансування пенсій за травень. На пенсійні виплати за місяць спрямовано 48,7 млрд гривень, що більше, ніж у квітні (48,5 млрд гривень);

в Україні змінили порядок розрахунку суми доплати до мінімального страхового внеску для зарахування до страхового стажу неповного місяця роботи. Зміни вступили в силу з 30 квітня.



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