Як отримати пенсійне посвідчення (інструкція) — Finance.ua

Як отримати пенсійне посвідчення (інструкція)

Вчора 15:00 — Особисті фінанси

Особам, яким призначено пенсію, органи Пенсійного фонду України видають пенсійні посвідчення на підставі заяви на виготовлення пенсійного посвідчення.

Про це пише Пенсійний фонд України.

Подати заяву на виготовлення пенсійного посвідчення можна:

до територіального органу Пенсійного фонду України за місцем перебування особи на обліку як одержувача пенсії;

в особистому кабінеті через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України (portal.pfu.gov.ua), розділ «Щодо пенсійного забезпечення».

Для цього необхідно авторизуватись на вебпорталі за допомогою Дія.Підпис або кваліфікованого електронного підпису (КЕП), або засобами Інтегрованої системи електронної ідентифікації ID.GOV.UA, в т.ч. з використанням технології Bank ID;

за допомогою мобільного застосунку «Пенсійний фонд» у розділі «До ПФУ — Комунікації до ПФУ — Заява на виготовлення пенсійного посвідчення».

Якщо ваше пенсійне посвідчення стало непридатним для користування або було втрачено, або вам призначено інший вид пенсії чи змінилися обставини здійснення опіки та піклування (змінився законний представник чи його звільнено від повноважень, поновлено цивільну дієздатність одержувача пенсії тощо), за вашою заявою видається нове посвідчення.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України проведе плановий перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам. Додаткові виплати почнуться з червня 2022 року. Про це повідомляється в заяві міністра соціальної політики Марини Лазебної.«Зараз ми проводимо автоматичне перерахування пенсій працюючим пенсіонерам», — сказала вона.

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Довідка Finance.ua:

Пенсійний фонд України розпочав фінансування пенсійних виплат за червень, на виплати спрямовано 10,3 млрд гривень.

для людей, які у період військових дій змінили своє місце проживання на території України, та одержували соціальні виплати через АТ «Укрпошта», Уряд передбачив особливий порядок продовження цих виплат за новим місцем проживання на період введення воєнного стану.

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