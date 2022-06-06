На виплати пенсій у червні вже спрямували 10,3 мільярда — Finance.ua

У ПФУ також поінформували, що від початку місяця надано 99 тис. пенсійних послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду, у тому числі 3 червня — 29 тис.
Довідка Finance.ua:
з початку року на пенсійні виплати спрямовали 231 млрд грн, що на 12% більше, ніж торік. Тобто, на 27 млрд 720 млн грн;
для людей, які у період військових дій змінили своє місце проживання на території України, та одержували соціальні виплати через АТ «Укрпошта», Уряд передбачив особливий порядок продовження цих виплат за новим місцем проживання на період введення воєнного стану;
пенсії в Україні з 1 липня можуть перерахувати, якщо Кабмін знайде для цього можливості в бюджеті. Мінімальну пенсію планують підвищити на 93 грн. — з 1934 до 2027 грн.