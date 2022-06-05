Фінансування пенсій за червень розпочали за графіком — Finance.ua

Фінансування пенсій за червень розпочали за графіком

Вчора 09:16 — Казна та Політика

Фінансування червневих пенсій розпочали згідно з графіком.

Про це повідомили в пресслужбі Пенсійного фонду України.

Наразі на пенсійні виплати спрямовано 4 млрд грн:

— 2,7 млрд грн — на виплату пенсій через АТ "Укрпошта",— 1,3 млрд грн — через уповноважені банки.

У перші дні літа вже надано 70 тис пенсійних послуг людям, які звернулися до органів Пенсійного фонду.

Нагадаємо випадки, коли пенсіонерам зможуть переказати виплати без відкриття рахунка через АТ «Ощадбанк».

Довідка Finance.ua:

На пенсійні виплати з початку року спрямували на 27 млрд грн більше, ніж торік. З початку року на пенсійні виплати спрямовали 231 млрд грн, що на 12% більше, ніж торік. Тобто, на 27 млрд 720 млн грн.

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