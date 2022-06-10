Коли можуть забрати пенсію: в Україні почали перевіряти отримувачів соцвиплат — Finance.ua

Пенсіонер при призначенні пенсії та соціальних виплат повинен протягом 10 днів сповістити територіальні органи Пенсійного фонду України про обставини, що впливають на розмір пенсії або припинення її виплати, а також подати відповідну документацію про:
зміну або позбавлення особливого статусу, що дає право на пільги, надбавки тощо;
навчання на денній формі дітьми, які отримують пенсію у зв’язку із втратою годувальника до досягнення 23-річного віку;
зміну місця проживання;
про влаштування на роботу, звільнення, реєстрацію або зняття з обліку як фізичної особи-підприємця;
Фахівець із питань пенсійного забезпечення Сергій Коробкін назвав часті причини скасування пенсій. Найчастіша з них — коли українець не повідомив про офіційне влаштування на роботу.
Пенсії непрацюючих пенсіонерів періодично перераховуються через зростання прожиткового мінімуму чи мінімальну зарплату. А працюючим таких перерахунків не роблять — до звільнення.
Пенсії, виплачені неправильно через зловживання пенсіонера або подання страхувальником недостовірних даних, можуть стягуватися на підставі рішень органів Пенсійного фонду або судів або повертатися добровільно.
Зазвичай щомісяця утримується 20% необхідної суми — до погашення переплати.