Коли можуть забрати пенсію: в Україні почали перевіряти отримувачів соцвиплат — Finance.ua
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Коли можуть забрати пенсію: в Україні почали перевіряти отримувачів соцвиплат

Вчора 12:03Особисті фінанси
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Пенсіонер при призначенні пенсії та соціальних виплат повинен протягом 10 днів сповістити територіальні органи Пенсійного фонду України про обставини, що впливають на розмір пенсії або припинення її виплати, а також подати відповідну документацію про:
  • зміну або позбавлення особливого статусу, що дає право на пільги, надбавки тощо;
  • навчання на денній формі дітьми, які отримують пенсію у зв’язку із втратою годувальника до досягнення 23-річного віку;
  • зміну місця проживання;
  • про влаштування на роботу, звільнення, реєстрацію або зняття з обліку як фізичної особи-підприємця;
  • про виїзд на ПМП за кордон.
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Фахівець із питань пенсійного забезпечення Сергій Коробкін назвав часті причини скасування пенсій. Найчастіша з них — коли українець не повідомив про офіційне влаштування на роботу.
Пенсії непрацюючих пенсіонерів періодично перераховуються через зростання прожиткового мінімуму чи мінімальну зарплату. А працюючим таких перерахунків не роблять — до звільнення.
Пенсії, виплачені неправильно через зловживання пенсіонера або подання страхувальником недостовірних даних, можуть стягуватися на підставі рішень органів Пенсійного фонду або судів або повертатися добровільно.
Зазвичай щомісяця утримується 20% необхідної суми — до погашення переплати.
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Виплата пенсії припиняється, якщо:
  • її призначили за документами з неправдивими відомостями;
  • пенсіонер виїхав за кордон (крім періоду воєнного стану);
  • пенсіонер упродовж шести місяців поспіль не отримував пенсію;
  • отримувач помер;
  • встановлено махінації пенсіонера, зокрема зі статусом чи стажем.

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За матеріалами: ТСН
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