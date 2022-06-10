Коли можуть забрати пенсію: в Україні почали перевіряти отримувачів соцвиплат — Finance.ua

Коли можуть забрати пенсію: в Україні почали перевіряти отримувачів соцвиплат

Вчора 12:03 — Особисті фінанси

Пенсіонер при призначенні пенсії та соціальних виплат повинен протягом 10 днів сповістити територіальні органи Пенсійного фонду України про обставини, що впливають на розмір пенсії або припинення її виплати, а також подати відповідну документацію про:

зміну або позбавлення особливого статусу, що дає право на пільги, надбавки тощо;

навчання на денній формі дітьми, які отримують пенсію у зв’язку із втратою годувальника до досягнення 23-річного віку;

зміну місця проживання;

про влаштування на роботу, звільнення, реєстрацію або зняття з обліку як фізичної особи-підприємця;

про виїзд на ПМП за кордон.

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Фахівець із питань пенсійного забезпечення Сергій Коробкін назвав часті причини скасування пенсій. Найчастіша з них — коли українець не повідомив про офіційне влаштування на роботу.

Пенсії непрацюючих пенсіонерів періодично перераховуються через зростання прожиткового мінімуму чи мінімальну зарплату. А працюючим таких перерахунків не роблять — до звільнення.

Пенсії, виплачені неправильно через зловживання пенсіонера або подання страхувальником недостовірних даних, можуть стягуватися на підставі рішень органів Пенсійного фонду або судів або повертатися добровільно.

Зазвичай щомісяця утримується 20% необхідної суми — до погашення переплати.

Виплата пенсії припиняється, якщо:

її призначили за документами з неправдивими відомостями;

пенсіонер виїхав за кордон (крім періоду воєнного стану);

пенсіонер упродовж шести місяців поспіль не отримував пенсію;

отримувач помер;

встановлено махінації пенсіонера, зокрема зі статусом чи стажем.

Довідка Finance.ua:

особам, яким призначено пенсію, органи Пенсійного фонду України видають пенсійні посвідчення на підставі заяви на виготовлення пенсійного посвідчення.

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