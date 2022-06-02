Недоотримана пенсія та допомога на похорон: як отримати кошти у воєнний час — Finance.ua
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Недоотримана пенсія та допомога на похорон: як отримати кошти у воєнний час

Вчора 19:00Особисті фінанси
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Отримати допомогу на організацію похорону можуть ті особи, які здійснили поховання пенсіонера. У такому разі вони одержують виплату у розмірі двомісячної пенсії померлого. Якщо померла особа була військовим пенсіонером, то особі, яка здійснила поховання, виплачується допомога у розмірі тримісячної пенсії, але не менше ніж п’ятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Якщо ж поховання здійснено з допомогою держави, допомога не виплачується.
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Звертатися за отриманням виплати можна за відсутності загрози життю та здоров’ю. Термін звернення за отриманням допомоги на поховання не обмежується. Для отримання допомоги необхідно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України.
Які документи потрібно надати для отримання допомоги на поховання?
  • документ, що посвідчує особу заявника;
  • заяву про виплату допомоги на поховання;
  • витяг з Державного реєстру актів громадянського стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або довідку про смерть пенсіонера.
Отримання пенсії та виплат у разі смерті людини
У випадку, якщо особі затримали виплату пенсії, але вона померла раніше, ніж отримала кошти, їх можуть отримати рідні померлої людини. Для цього потрібно подати заяву через веб-портал ПФУ.
Для цього необхідно:
  • авторизуватися в особистому кабінеті на порталі ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису;
  • обрати у розділі «Про пенсійне забезпечення» пункт «Заява на виплату недоотриманої пенсії»;
  • заповнити заяву та додати сканкопії документів;
  • перевірити внесені дані, підписати ключем та надіслати на розгляд ПФУ.
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За матеріалами: На пенсии
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