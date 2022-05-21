Пенсії пенсіонерам, які працюють, підвищать із затримкою: коли почнуться виплати — Finance.ua

Пенсії пенсіонерам, які працюють, підвищать із затримкою: коли почнуться виплати

Вчора 15:02 — Казна та Політика

Пенсії пенсіонерам, які працюють, підвищать із затримкою: коли почнуться виплати

Індексацію пенсій працюючим пенсіонерам було перенесено на липень.

Як повідомляє портал «На пенсії», виплати більш ніж 3 млн громадян проіндексували ще у квітні, але отримати свої гроші вони зможуть лише влітку.

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Пов’язано це з термінами подання податкової звітності. Доки її не подали, не можна зрозуміти, хто з пенсіонерів працював і яку зарплату отримував. Влітку всі ці дані надходять до реєстрів, і таким чином у липні пенсіонери, які працюють, отримають відразу доплати за чотири місяці — за квітень, травень, червень і липень.

Як пенсіонерам, які працюють, перераховують пенсії

Працюючим пенсіонерам пенсії перераховують раз на два роки. На виплати можуть розраховувати громадяни, котрі попрацювали 2 роки після виходу на пенсію. Розмір надбавки в середньому становить 50 грн, але може бути й вищим.

Також у липні перерахують пенсію із зарплати тим пенсіонерам, у яких зарплата зараз значно вища за ту, яку вони отримували при виході на пенсію. Якщо зарплата, яку отримує пенсіонер, зараз нижча за ту, яку отримував при виході на пенсію, перерахунок робити немає сенсу.

Інформація Finance.ua:

за розрахунками Мінсоцполітики, наприкінці календарного року середня пенсія буде на 15% більша, ніж фактичний прожитковий мінімум, а саме становитиме 4,5 тисячі гривень;

жителям окупованої території пенсія за віком призначається так само, як і жителям території вільної України. Щоправда, майбутні пенсіонери з цих населених пунктів дещо обмежені у способах подання документів.

«Пенсійний калькулятор» — це ефективний і корисний сервіс, яким можна скористатися в онлайн-режимі і в кілька кліків дізнатися розмір майбутньої пенсії.



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