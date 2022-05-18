В Пенсионном фонде рассказали, можно ли оформить пенсию жителю оккупированной территории — Finance.ua

В Пенсионном фонде рассказали, можно ли оформить пенсию жителю оккупированной территории

Сегодня 20:00 — Личные финансы

Жителям оккупированной территории пенсия по возрасту назначается так же, как и проживающим на территории свободной Украины. Правда, будущие пенсионеры из этих населенных пунктов несколько ограничены в способах подачи документов.

Об этом рассказали в Facebook-аккаунте Пенсионного фонда Украины, отвечая на заданный вопрос.

«Подскажите, как оформить пенсию по возрасту людям на оккупированных территориях? Это единственный источник дохода у людей. Выехать с территории возможности не имеют», — спросила у ПФУ одна из гражданок, у которой родственники пенсионного возраста проживают на оккупированной территории.

В Пенсионном фонде ответили, что пенсия по возрасту оформляется гражданам автоматически. Но для этого в ПФУ должны быть все данные о стаже работы будущего пенсионера. Все данные с 2004 года находятся в электронном реестре застрахованных лиц (РЗЛ). А вот сведения о страховом стаже, полученном до 2004 года, преимущественно только в бумажном виде. Они должны быть оцифрованы и занесены в личное пенсионное дело будущего пенсионера. Однако работодатель до сих пор мог этого не сделать. Следовательно, в таком случае будущий пенсионер будет вынужден сделать это сам.

«Если стажа у РЗЛ недостаточно, то пенсия будет назначена по заявлению, которое можно подать через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины», — пишут в ответе ПФУ.

Там также предоставили список документов, которые нужно подать в электронном виде, заверив их электронной подписью. О том, где и как можно обзавестись КЭП (квалифицированной электронной подписью), можно узнать на портале Пенсионного фонда. Эта процедура, кстати, занимает несколько секунд.

К заявлению о назначении пенсии следует приобщить скан-копии следующих документов:

паспорта;

идентификационного кода;

документов о страховом стаже (трудовой книжки, диплома об очном обучении, военном билете и др.);

справки о заработной плате за 60 месяцев подряд. Такие 60 месяцев непрерывного стажа избираются в любой период времени до 30.06.2000 года. Эту справку подавать не обязательно, а только по желанию работника, если он считает, что в тот период времени у него была очень высокая зарплата, которая может положительно отразиться на начислении ему пенсии;

реквизитов банковского счета (если выбран способ выплаты через банк). Эти реквизиты в форме справки следует взять в самом банке и затем отсканировать ее, чтобы приобщить к заявлению на пенсию.

фотографию для пенсионного удостоверения.

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При этом в трудовой книжке следует отсканировать все заполненные странички, также вероятные справки об исправлении, если они были. Чтобы отсканировать документы, совсем не обязательно бегать по городу в поисках сканера. Достаточно будет сделать качественные фото нужных документов смартфоном при нормальном дневном освещении. Тогда качество фото будет нормальное, и их можно будет отправлять.С подачей документов лучше поторопиться.

Если заявление о назначении пенсии будет подано в течение трех месяцев с даты достижения пенсионного возраста, то вам назначат выплаты с даты вашего 60-летия. Если же подать заявление после трех месяцев, то пенсию назначат только с даты подачи заявления.

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