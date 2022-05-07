Как в условиях военного положения подать заявление о назначении пенсии по возрасту — Finance.ua
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Как в условиях военного положения подать заявление о назначении пенсии по возрасту

Сегодня 16:03Казна и Политика
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Как в условиях военного положения подать заявление о назначении пенсии по возрастуКак в условиях военного положения подать заявление о назначении пенсии по возрасту, freepik.com
При наличии всех необходимых документов для назначения пенсии можно обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины, независимо от региона.
Об этом сообщает портал «На пенсии».
Место прописки и фактического проживания для назначения пенсии не имеют значения, поскольку в Пенсионном фонде есть Реестр застрахованных лиц, где хранится информация о каждом человеке, работавшем официально.
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В связи с активными боевыми действиями в некоторых регионах, работа сервисных центров ПФУ может быть ограничена. Или ведомства не могут работать вовсе. О возможности оформления пенсии в том или ином отделении следует заранее уточнить. Контакты сервисных центров ПФУ в регионах по ссылке.

Документы, необходимые для назначения пенсии:

  • паспорт,
  • идентификационный код,
  • документы о страховом стаже (трудовая книжка, диплом об очном обучении, военный билет и др.),
  • справка о заработной плате за 60 месяцев подряд до 30.06.2000 года (по желанию),
  • реквизиты банковского счета (если избран способ выплаты через банк),
  • фотография для пенсионного удостоверения.
Женщины при смене фамилии предоставляют свидетельство о браке.

Справка Finance.ua:

  • в Украине на 1 апреля 2022 года средний размер пенсии составляет 4370,45 гривен;
  • ранее президент Украины подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании пенсионного законодательства»;
  • Пенсионный фонд Украины расширил перечень услуг, предоставляемых украинцам в электронном виде.

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По материалам: Finance.ua
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