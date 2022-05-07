Как в условиях военного положения подать заявление о назначении пенсии по возрасту — Finance.ua

Место прописки и фактического проживания для назначения пенсии не имеют значения, поскольку в Пенсионном фонде есть Реестр застрахованных лиц, где хранится информация о каждом человеке, работавшем официально.
В связи с активными боевыми действиями в некоторых регионах, работа сервисных центров ПФУ может быть ограничена. Или ведомства не могут работать вовсе. О возможности оформления пенсии в том или ином отделении следует заранее уточнить. Контакты сервисных центров ПФУ в регионах по ссылке.
Документы, необходимые для назначения пенсии:
паспорт,
идентификационный код,
документы о страховом стаже (трудовая книжка, диплом об очном обучении, военный билет и др.),
справка о заработной плате за 60 месяцев подряд до 30.06.2000 года (по желанию),
реквизиты банковского счета (если избран способ выплаты через банк),
фотография для пенсионного удостоверения.
Женщины при смене фамилии предоставляют свидетельство о браке.
Справка Finance.ua:
в Украине на 1 апреля 2022 года средний размер пенсии составляет 4370,45 гривен;
ранее президент Украины подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании пенсионного законодательства»;
Пенсионный фонд Украины расширил перечень услуг, предоставляемых украинцам в электронном виде.