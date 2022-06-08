Как получить пенсионное удостоверение (инструкция) — Finance.ua

Подать заявление на изготовление пенсионного удостоверения можно:
в территориальный орган Пенсионного фонда Украины по месту пребывания лица на учете как получателя пенсии;
в личном кабинете через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины (portal.pfu.gov.ua), раздел «О пенсионном обеспечении».
Для этого необходимо авторизироваться на вебпортале с помощью Дія.Підпис либо квалифицированной электронной подписи (КЭП), либо средствами Интегрированной системы электронной идентификации ID.GOV.UA, в т.ч. с использованием технологии Bank ID;
с помощью мобильного приложения «Пенсионный фонд» в разделе «В ПФУ — Коммуникации в ПФУ — Заявление на изготовление пенсионного удостоверения».
Если ваше пенсионное удостоверение стало непригодным для пользования или было утеряно, или вам назначен другой вид пенсии, или изменились обстоятельства осуществления опеки и попечительства (изменился законный представитель или он освобожден от полномочий, восстановлена гражданская дееспособность получателя пенсии и т.п.), по вашему заявлению выдается новое удостоверение.
Напомним, Пенсионный фонд Украины проведет плановый перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Дополнительные выплаты начнутся с июня 2022 года. Об этом сообщается в заявлении министра социальной политики Марины Лазебной. «Сейчас мы производим автоматический перерасчет пенсий работающим пенсионерам», — сказала она.
Пенсионный фонд Украины приступил к финансированию пенсионных выплат за июнь, на выплаты направлено 10,3 млрд гривен.
для людей, которые в период военных действий изменили свое место жительства на территории Украины и получали социальные выплаты через АО «Укрпочта», Правительство предусмотрело особый порядок продолжения этих выплат по новому месту жительства на период введения военного положения.
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