Как получить пенсионное удостоверение (инструкция) — Finance.ua
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Как получить пенсионное удостоверение (инструкция)

Сегодня 15:00Личные финансы
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Лицам, которым назначена пенсия, органы Пенсионного фонда Украины выдают пенсионные удостоверения на основании заявления на изготовление пенсионного удостоверения.
Об этом пишет Пенсионный фонд Украины.
Подать заявление на изготовление пенсионного удостоверения можно:
  • в территориальный орган Пенсионного фонда Украины по месту пребывания лица на учете как получателя пенсии;
  • в личном кабинете через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины (portal.pfu.gov.ua), раздел «О пенсионном обеспечении».
  • Для этого необходимо авторизироваться на вебпортале с помощью Дія.Підпис либо квалифицированной электронной подписи (КЭП), либо средствами Интегрированной системы электронной идентификации ID.GOV.UA, в т.ч. с использованием технологии Bank ID;
  • с помощью мобильного приложения «Пенсионный фонд» в разделе «В ПФУ — Коммуникации в ПФУ — Заявление на изготовление пенсионного удостоверения».
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Если ваше пенсионное удостоверение стало непригодным для пользования или было утеряно, или вам назначен другой вид пенсии, или изменились обстоятельства осуществления опеки и попечительства (изменился законный представитель или он освобожден от полномочий, восстановлена гражданская дееспособность получателя пенсии и т.п.), по вашему заявлению выдается новое удостоверение.
Напомним, Пенсионный фонд Украины проведет плановый перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Дополнительные выплаты начнутся с июня 2022 года. Об этом сообщается в заявлении министра социальной политики Марины Лазебной. «Сейчас мы производим автоматический перерасчет пенсий работающим пенсионерам», — сказала она.
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Справка Finance.ua:

  • Пенсионный фонд Украины приступил к финансированию пенсионных выплат за июнь, на выплаты направлено 10,3 млрд гривен.
  • для людей, которые в период военных действий изменили свое место жительства на территории Украины и получали социальные выплаты через АО «Укрпочта», Правительство предусмотрело особый порядок продолжения этих выплат по новому месту жительства на период введения военного положения.
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По материалам: Finance.ua
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