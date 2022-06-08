Как получить пенсионное удостоверение (инструкция) — Finance.ua

Как получить пенсионное удостоверение (инструкция)

Сегодня 15:00 — Личные финансы

Лицам, которым назначена пенсия, органы Пенсионного фонда Украины выдают пенсионные удостоверения на основании заявления на изготовление пенсионного удостоверения.

Об этом пишет Пенсионный фонд Украины.

Подать заявление на изготовление пенсионного удостоверения можно:

в территориальный орган Пенсионного фонда Украины по месту пребывания лица на учете как получателя пенсии;

в личном кабинете через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины (portal.pfu.gov.ua), раздел «О пенсионном обеспечении».

Для этого необходимо авторизироваться на вебпортале с помощью Дія.Підпис либо квалифицированной электронной подписи (КЭП), либо средствами Интегрированной системы электронной идентификации ID.GOV.UA, в т.ч. с использованием технологии Bank ID;

с помощью мобильного приложения «Пенсионный фонд» в разделе «В ПФУ — Коммуникации в ПФУ — Заявление на изготовление пенсионного удостоверения».

Если ваше пенсионное удостоверение стало непригодным для пользования или было утеряно, или вам назначен другой вид пенсии, или изменились обстоятельства осуществления опеки и попечительства (изменился законный представитель или он освобожден от полномочий, восстановлена гражданская дееспособность получателя пенсии и т.п.), по вашему заявлению выдается новое удостоверение.

Напомним, Пенсионный фонд Украины проведет плановый перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Дополнительные выплаты начнутся с июня 2022 года. Об этом сообщается в заявлении министра социальной политики Марины Лазебной. «Сейчас мы производим автоматический перерасчет пенсий работающим пенсионерам», — сказала она.

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Справка Finance.ua:

Пенсионный фонд Украины приступил к финансированию пенсионных выплат за июнь, на выплаты направлено 10,3 млрд гривен.

для людей, которые в период военных действий изменили свое место жительства на территории Украины и получали социальные выплаты через АО «Укрпочта», Правительство предусмотрело особый порядок продолжения этих выплат по новому месту жительства на период введения военного положения.

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