Уряд Німеччини не планує примушувати українців повертатися додому — Finance.ua
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Уряд Німеччини не планує примушувати українців повертатися додому

Світ
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Уряд Німеччини не планує примушувати українців повертатися додому
Уряд Німеччини не планує примушувати українців повертатися додому
Міністерка розвитку у федеральному уряді Німеччини Свенья Шульце виключає підштовхування українців з тимчасовим захистом до повернення додому.
Про це повідомляє Spiegel.
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Шульце сказала, що Німеччина не планує політику заохочення українців до повернення додому. Її слова наводять у контексті того, що в Україні почала відчуватися нестача робочої сили.
«Чи хочуть вони повертатися на батьківщину — це залишається індивідуальним рішенням українців, які знайшли у нас прихисток. Німеччина не здійснює ніякого тиску і не виплачує заохочень для повернення», — прокоментувала вона в інтерв'ю групі німецьких видань.
Шульце додала, що звісно ж повернення українців додому з-за кордону могло би посприяти вирішенню проблеми, але додала, що ще однією проблемою є визнання в Україні отриманої за кордоном нової кваліфікації.
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Нагадаємо, у Німеччині з 1 червня набула чинності схема Chancenkarte («Карта можливостей»). Вона надає можливості кваліфікованим працівникам з країн, що не входять до Європейського Союзу, приїжджати в пошуках роботи.
У травні кількість безробітних у Німеччині зросла на 25 тисяч, тоді як економісти очікували зростання лише на 7000.

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За матеріалами:
Європейська правда
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