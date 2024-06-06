Цифрова кочова віза в Таїланді: ціна та умови — Finance.ua

Цифрова кочова віза в Таїланді: ціна та умови Сьогодні 20:37 — Світ

Цифрова кочова віза в Таїланді: ціна та умови

Таїланд вже давно є популярною базою для цифрових кочівників, але досі про це офіційно не заявляли.

Довгоочікувана цифрова кочова віза країни нарешті запущена, даючи людям можливість працювати в країні віддалено до одного року.

Про це пише euronews.com

Так звана Destination Thailand Visa (DTV) «націлена на цифрових кочівників, віддалених працівників і фрілансерів, а також на тих, хто хоче навчитися муай-тай [бокс] і тайської кухні», — заявив прес-секретар Міністерства закордонних справ Чай Вачаронке.

Багаторазова віза дійсна протягом п’яти років і може використовуватися для перебування до 180 днів з можливістю продовження на наступні 180 днів.

Раніше більшість європейських туристів могли відвідувати країну без візи на 30 днів з можливістю продовжити своє перебування ще на 30 днів. Однак їм не дозволяли працювати під час перебування.

Хто може подати заявку на цифрову кочову візу в Таїланд і скільки це коштує

Як оголосив речник уряду, віза поширюється не лише на фрілансерів і віддалених працівників, а й на тих, хто проходить навчання в країні.

Це включає в себе відвідувачів, які проходять курси тайської кухні, традиційного бойового мистецтва тайського боксу (муай-тай) або інших видів спорту. Ті, хто виступає на музичних фестивалях, відвідує семінари або шукає лікування, також можуть мати право.

Віза також поширюється на подружжя та дітей, які знаходяться на утриманні власників DTV.

Плата за подачу заявки на отримання цифрової кочової візи в Таїланді становить 10 000 тайських батів (252 євро).

Туристична страховка за кордон за 5 хвилин і поліс з покриттям COVID-19 у вас на email:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.