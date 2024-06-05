Зростання безробіття в Німеччині вище, ніж очікувалось — Finance.ua
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Зростання безробіття в Німеччині вище, ніж очікувалось

Світ
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У травні кількість безробітних у Німеччині зросла на 25 тисяч, тоді як економісти очікували зростання лише на 7000.
Про це пише Bloomberg.
«У травні кількість безробітних зросла на 25 тисяч, хоча попередні прогнози були до 7 тисяч. Рівень безробіття у Німеччині тримається на рівні 5,9%. Весняне відновлення насправді не почалося цього року», — сказала глава агентства Андреа Налес у заяві.
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Після економічного спаду, який відбувся наприкінці 2023-го, Німеччина почала відновлюватись. Цьому сприяла м’яка погода, яка стимулювала виробництво, яке зросло на 0,2% у першому кварталі.
Аналітики вважають, що таке зростання триватиме до кінця року, оскільки споживання відновлюється, а промисловість виграє від більш стійкого попиту. Хоча ринок праці стійко тримається, незважаючи на економічні труднощі.
Компанії не готові звільняти кваліфікованих працівників, тому при пожвавленні економіки їм, ймовірно, доведеться більше завантажити роботою вже існуючий персонал, а не наймати нових.
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Попередній показник Німецького інституту досліджень зайнятості впав минулого місяця, а дослідник Енцо Вебер заявив, що сила ринку праці під час економічно слабкої зими означає, що потенціал відновлення зараз обмежений.
Аналітики очікують, що споживчі витрати стануть ключовим фактором зростання економіки. Це пов’язано з тим, що доходи людей зростають, наздоганяючи інфляцію останніх років. Реальна заробітна плата в першому кварталі року досягла рекордних значень і, ймовірно, продовжить зростати в найближчі місяці.
За матеріалами:
УНН
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