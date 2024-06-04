Німеччина запроваджує схему спрощеної міграції для залучення кваліфікованих кадрів з-поза меж Європи — Finance.ua

Німеччина запроваджує схему спрощеної міграції для залучення кваліфікованих кадрів з-поза меж Європи Сьогодні 22:13 — Світ

Німеччина запроваджує схему спрощеної міграції для залучення кваліфікованих кадрів з-поза меж Європи

У Німеччині з 1 червня набула чинності схема Chancenkarte («Карта можливостей»). Вона надає можливості кваліфікованим працівникам з країн, що не входять до Європейського Союзу, приїжджати в пошуках роботи.

Про це пише DW.

Як взяти участь у програмі

Для участі у програмі Chancenkarte заявники повинні мати щонайменше два роки професійної підготовки або університетський диплом, який визнається в країні, де він був отриманий. Іноземці також повинні володіти німецькою або англійською мовою.

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Оцінюватимуть кандидатури заявників на основі мовних навичок, професійного досвіду, віку та зв’язків з Німеччиною.

Для отримання Chancenkarte необхідно набрати щонайменше шість балів. Іноземець із такою картою зможе в'їхати в Німеччину для пошуку роботи на термін до одного року, причому він має працювати до 20 годин на тиждень.

Головна відмінність схеми полягає в тому, що нерезиденти ЄС, які бажають працювати в Німеччині, тепер не повинні пред’являти контракт із німецькою компанією перед тим, як отримати дозвіл на в'їзд.

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Окрім того, з 1 червня спрощуються правила для в'їзду в Німеччину й для шукачів роботи із Західних Балкан.

Квота на працівників із регіону збільшується з 25 до 50 тисяч, і для доступу до німецького ринку праці вони вже не повинні мати доказ професійної кваліфікації.

Однак для в'їзду в Німеччину вихідцям із західнобалканських країн, як і раніше, буде необхідний контракт з німецькою компанією.

Нова візова схема є частиною пакета законів, спрямованих на подолання нестачі кваліфікованої робочої сили в Німеччині.

Європейська правда За матеріалами:

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