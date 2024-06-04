Німеччина запроваджує схему спрощеної міграції для залучення кваліфікованих кадрів з-поза меж Європи — Finance.ua
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Німеччина запроваджує схему спрощеної міграції для залучення кваліфікованих кадрів з-поза меж Європи

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Німеччина запроваджує схему спрощеної міграції для залучення кваліфікованих кадрів з-поза меж Європи
Німеччина запроваджує схему спрощеної міграції для залучення кваліфікованих кадрів з-поза меж Європи
У Німеччині з 1 червня набула чинності схема Chancenkarte («Карта можливостей»). Вона надає можливості кваліфікованим працівникам з країн, що не входять до Європейського Союзу, приїжджати в пошуках роботи.
Про це пише DW.

Як взяти участь у програмі

Для участі у програмі Chancenkarte заявники повинні мати щонайменше два роки професійної підготовки або університетський диплом, який визнається в країні, де він був отриманий. Іноземці також повинні володіти німецькою або англійською мовою.
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Оцінюватимуть кандидатури заявників на основі мовних навичок, професійного досвіду, віку та зв’язків з Німеччиною.
Для отримання Chancenkarte необхідно набрати щонайменше шість балів. Іноземець із такою картою зможе в'їхати в Німеччину для пошуку роботи на термін до одного року, причому він має працювати до 20 годин на тиждень.
Головна відмінність схеми полягає в тому, що нерезиденти ЄС, які бажають працювати в Німеччині, тепер не повинні пред’являти контракт із німецькою компанією перед тим, як отримати дозвіл на в'їзд.
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Окрім того, з 1 червня спрощуються правила для в'їзду в Німеччину й для шукачів роботи із Західних Балкан.
Квота на працівників із регіону збільшується з 25 до 50 тисяч, і для доступу до німецького ринку праці вони вже не повинні мати доказ професійної кваліфікації.
Однак для в'їзду в Німеччину вихідцям із західнобалканських країн, як і раніше, буде необхідний контракт з німецькою компанією.
Нова візова схема є частиною пакета законів, спрямованих на подолання нестачі кваліфікованої робочої сили в Німеччині.

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За матеріалами:
Європейська правда
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