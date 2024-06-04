Листи від страхової з вимогою сплати внесків у Німеччині: чи платити — Finance.ua

Листи від страхової з вимогою сплати внесків у Німеччині: чи платити
Багато українців в Німеччині отримують листи від страхової з вимогою сплати внесків.
Про це пише Українці в Німеччині UkrainianFuture.
Через розрив у наданні соціальної допомоги і сплаті страхових внесків, деякі страхові компанії не отримали виплати від служб соціального захисту. Українці отримують листи, де йдеться про вимогу виплатити певну суму внеску.
«В цій ситуації ми радимо самостійно сплатити суму, яка вказана у листі від страхової. Разом із тим, просимо переадресувати листа до установи, яка за вас відповідає - соціаламт, або джобцентр» — йдеться в повідомленні.
В листі вкажіть, що ви вже самостійно сплатили цей внесок і просите про відшкодування з боку соціальної установи.
Нагадаємо, місто Лейпциг увійшло в ТОП-10 міст для гарного життя в Європі. Понад 95% людей задоволені своїм життям у місті. Наголошують, що воно — справжня молодіжна столиця Німеччини.
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